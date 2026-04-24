Fúria e Rogério trocam farpas por causa de Bolsonaro; Hildon não poupa elogios a Caiado; e Netto e Samuel 'apaixonados' por Lula

Por Sérgio Pires

Publicada em 24/04/2026 às 08h48

AJUDA DE UM LADO, TIRA DE OUTRO! O GOVERNO QUE INVESTE AQUI É O MESMO QUE MANDA INCENDIAR CASAS DE PRODUTORES RURAIS POBRES

Não se pode negar que o governo Lula tem investido em Rondônia. Mas é inegável também o que este mesmo governo faz contra nossa população. Vamos excluir as questões da economia nacional, dos maiores impostos do Planeta, da corrupção desenfreada e das questões ideológicas que comandam a atual administração do país. Que só se analise apenas os temas locais.

O governo Lula tem investido pesado na habitação popular. Só na semana passada, entregou quase 600 novas moradias à famílias. O outro lado da moeda é que, este mesmo governo, é o que manda queimar e destruir moradia de famílias pobres, para atender os grandes interesses internacionais. É o mesmo governo que usa tática de guerra, com armamento pesado e bombas destruidoras, com uso da Força Nacional e da Polícia Federal, para atacar balsas e dragas de garimpeiros nos rios rondonienses e nos Estados vizinhos.

Nas obras viárias, as notícias são boas. Só a ponte binacional, em Guajará Mirim, receberá mais de 421 milhões em investimentos. O Anel Viário de Porto Velho, chamado de Expresso Porto receberá outros 246 milhões. Boas notícias. Mas há o outro lado da moeda.

Foi o mesmo governo que nos presenteou com a privatização da BR 364, num sistema implantado com os maiores preços de pedágios entre todas as rodovias do país. Com a medida assustadora, todos os custos, inclusive de alimentação, que afeta toda a população, terá aumentos acima da média nacional, já que dependemos muito do transporte rodoviário.

Ainda em relação a rodovias, há sim melhorias aqui e ali, como no caso da BR 364 em Itapuã do Oeste. Mas há situações esdrúxulas, por exemplo, como a situação de enormes trechos da BR 429, há muitos anos abandonada, mesmo com promessas continuas de obras e soluções. Aliás, a última foi feita há poucas semanas atrás.

Há que se colocar tudo na balança. Receber apoio do governo é bom, mas viver sob o tacão do terrorismo ambiental é horrível. E é assim que milhares de rondonienses vivem hoje, em diferentes regiões do Estado.

Não se pode cometer a injustiça de ignorar coisas boas que foram feitas em nosso benefício. Mas também seria irresponsabilidade e apenas pura ideologia fechar os olhos para o que prejudica e atrapalha a população do nosso Estado.

PONTE BINACIONAL: OITO MESES DEPOIS DO LANÇAMENTO, PROJETO ANDA E PODE COMEÇAR AINDA ESTE ANO

Já sobre a ponte internacional Brasil/Bolívia, que será construída em breve, onde pagaremos uma dívida de mais de 120 anos com os bolivianos, há boas notícias. A obra, orçada inicialmente em 421 milhões de reais, finalmente está autorizada. Além da mudança no projeto original, solicitada por nosso país vizinho, o que estava atrasando o cronograma era a eterna licença ambiental, aquela que faz parte das exigências das ONGs internacionais sobre qualquer melhoria na qualidade de vida da população da Amazônia.

Tudo indica que a licença já for dada e se nenhuma ONG bancada com dinheiro estrangeiro ingressar na Justiça, embargando a obra, tem chance sim de a ser iniciada ainda este ano. O Ministério dos Transportes já confirmou a autoridades e empresários que tudo está sendo concluído para que a obra inicie o mais breve possível.

A oficialização da obra da ponte aconteceu no início de agosto do ano passado, com a presença do presidente Lula e várias autoridades. Oito meses depois, ao que parece, todos os detalhes de pré-construção já estariam concluídos e os valores para início dos trabalhos disponíveis.

Outra boa notícia é que pelo menos uma empresa rondoniense participará da construção da ponte, caso se confirme a contratação de um consórcio já formado. A Madecon, que já fez grandes obras no Estado, como os viadutos em Porto Velho e a cabeceira da ponte do Abunã, pode também participar, atuando nas obras de cabeceira também da nova ponte em Guajará Mirim.

Em breve, serão divulgadas datas do cronograma que será seguido para a ponte que deverá ficar pronta em dois anos.

ROCHA ASSUME O GOVERNO E ALEXANDRE MIGUEL SE DESPEDE HOMENAGEANDO O DIA DO EXÉRCITO

O governador Marcos Rocha volta nesta sexta-feira dos Estados Unidos, onde cumpriu extensa agenda de divulgação dos nossos produtores para o mercado norte-americano. Ele reassume o Governo depois de dez dias, quando sua cadeira foi ocupada pelo desembargador Alexandre Miguel, presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

Mesmo no pouco tempo em que esteve à frente do governo, Alexandre Miguel fez questão de visitar obras tanto na Capital quanto no interior. Um dos seus últimos atos oficiais ocorreu na última quinta-feira, quando ele participou da cerimônia em comemoração ao Dia do Exército, na 17ª Brigada de Infantaria de Selva, em Porto Velho. O evento reuniu autoridades civis e militares para celebrar a atuação do Exército Brasileiro na proteção do território nacional e no apoio às comunidades da Amazônia.

Em seu discurso, o Governador interino destacou a importância histórica e territorial da atuação do Exército na Amazônia. “O Brasil escolheu guardar a nossa Amazônia e, para essa missão, conta com homens e mulheres preparados para proteger nossas fronteiras e cuidar da nossa população. Aqui, a presença do Exército representa segurança, dignidade e compromisso com o país”, afirmou.

Com a viagem de Marcos Rocha para fora do país, seu vice, Sérgio Gonçalves e o presidente da Assembleia, deputado Alex Redano, não podiam assumir o cargo, sob pena de ficarem inelegíveis.

Em próximas viagens de Marcos Rocha ao exterior, até 3 de outubro, o presidente do TJ assumirá novamente o comando do Estado.

ROGÉRIO E FÚRIA TROCAM FARPAS POR CAUSA DE BOLSONARO. HILDON É CAIADO. NETTO E SAMUEL SÓ FALAM EM LULA

A campanha esquenta, com troca de farpas entre os candidatos e apoios já declarados. Claro que o tema se liga aos candidatos ao Governo em Rondônia e quem eles estão falando em apoiar para a disputa Presidencial. O caso começou com críticas do candidato Marcos Rogério contra Adailton Fúria, porque o ex-prefeito de Cacoal colocou nas redes sociais um vídeo em que aparece ao lado do ex-presidente Bolsonaro.

Claro que o candidato dos Bolsonaro em Rondônia é o próprio Marcos Rogério. Ele não gostou que um dos seus adversários se colocasse ao lado do seu mentor. Fúria respondeu com ironia e bom humor. “Não precisa ter ciúmes, Marcos Rogério. Este vídeo é de 2016, quando eu estava ao lado do Bolsonaro”. E brincou: “minha esposa diz que o pior ciúme é ciúme de homem. Para com este ciúme, Marcos Rogério! Acalme seu coração! Prometo que não vou usar mais o vídeo!”

Já o ex-prefeito da Capital, Hildon Chaves, deixou clara sua preferência pelo presidenciável Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás. Na conversa com o jornalista Vinicius Canova, do podcast RD Entrevista, Hildon não poupou elogios a Caiado, que é do PSD, partido de Fúria, mas não se sabe se terá o apoio do União Brasil, o de Hildon.

Já o candidato Expedito Netto ainda está em dúvida... Brincadeirinha! De cada dez frases de Expedito, nove são de elogios suntuosos ao seu presidenciável. O mesmo, aliás, faz outro candidato, o advogado e jornalista Samuel Costa, do PSB. Ambos são apaixonados por Lula!

ADVOGADO VAI À JUSTIÇA CONTRA USO DO NOME DE BOLSONARO PELO CANDIDATO AO SENADO BRUNO SCHEID

Em agosto de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro proibiu dois candidatos bolsonaristas, o deputado federal Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão e Max Guilherme, assessor especial do ex-Presidente, a utilizarem o nome de Bolsonaro no seus registros como candidatos. Hélio havia sido eleito quatro anos antes, mesmo praticamente desconhecido, com 345 mil votos, utilizando o nome de Bolsonaro no seu registro na urna.

Baseando-se nesta decisão, o advogado Caetano Netto entrou com ação na Justiça Eleitoral rondoniense, considerando ilegal o uso do nome de Bolsonaro pelo empresário e homem do agronegócio Bruno Scheid, candidato ao Senado pelo PL de Rondônia e, aliás, bem posicionado nas pesquisas. A representação alega que a prática pode induzir o eleitorado ao erro e compromete a lisura do processo eleitoral, na mesma linha de raciocínio que decidiu a Justiça fluminense.

Oficialmente, o PL ainda não se pronunciou sobre o assunto, através dos seus representantes legais, embora a ação de Caetano já esteja sendo contestada na Justiça. Na ação, Caetano pede a suspensão de divulgação de pesquisas que utilizem o nome de Bruno associado a Bolsonaro e pede proibição do uso do nome do ex-Presidente em materiais de pré-campanha, entrevistas e manifestações públicas.

Bruno Scheid afirmou que o uso do nome de Bolsonaro foi uma orientação da própria família do ex-Presidente, de quem ele é muito próximo e que o nome Bruno Bolsonaro Scheid está registrado em cartório, oficialmente. Portanto, alega, não há o que mudar em registro de nome próprio registrado.

CRIMINOSOS ACUSADOS DE LIDERAR QUADRILHA QUE DESVIOU 260 BILHÕES SÃO SOLTOS POR DETALHES JURÍDICOS

Bandidos que comandaram uma organização criminosa que movimentou 260 bilhões de reais foram soltos por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por detalhes jurídicos e em defesa dos direitos dos criminosos. Os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo foram libertados por ordem do ministro Messod Azulay Neto, relator da ação, que entendeu que houve “flagrante ilegalidade” nas prisões.

De acordo com a decisão a decisão que decretou a prisão temporária de 30 dias dos envolvidos foi ilegal, pois, no momento da prisão, os policiais informaram o prazo de apenas cinco dias de prisão temporária. A decisão, voltada para o MC Ryan, foi estendida aos demais suspeitos presos pelo mesmo crime devido ao princípio da isonomia e à “possibilidade de extensão dos efeitos benéficos da ordem de habeas corpus”.

Os denunciados foram presos na Operação Narco Fluxo, da Polícia Federal. O grupo é suspeito de integrar uma organização criminosa muito bem estruturada, voltada à Lavagem de dinheiro da exploração de apostas ilegais e rifas digitais, além de conexões com o tráfico internacional de cocaína.

Quando o país prende um idoso porque ele deu 500 reais para aluguel de um ônibus e foi condenado a 14 anos de prisão, a mesma condenação de uma mulher que usou batom para sujar uma estátua e vê uma decisão como esta do STJ, perde-se mesmo a esperança que ainda possamos ser beneficiados com a verdadeira Justiça.

NOVA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DE LIXO COMEÇA COM MUITOS CAMINHÕES NOVOS E 207 FUNCIONÁRIOS

São 20 caminhões compactadores; dois caminhões poliguindaste; dois caminhões destinados a coleta de resíduos de saúde; um caminhão de coleta seletiva; uma caçamba basculante; três quadriciclos para atender o baixo Madeira; 200 lixeiras especiais que serão instaladas em pontos estratégicos determinados pela Prefeitura. São 207 trabalhadores contratados.

Foram estas as credenciais apresentadas pela empresa Sistemma à fiscalização da Prefeitura; do Tribunal de Contas e da Câmara de Vereadores, no dia em que começou a atuar no serviço de recolhimento do lixo na Capital. Representantes dos três organismos se impressionaram com os equipamentos novos e com a rapidez com que a empresa se organizou para começar o trabalho.

Uma comissão de vereadores, comandada pelo presidente da Comissão de Saneamento, Thiago Tezzari, conhecedor do assunto, esteve na nova sede da empresa. A Comissão é composta ainda pelos vereadores Sofia Andrade, Júnior Queiroz, Wanoel Martins, Devanildo Santana e Marcos Combate., que estiveram juntos na vistoria.

A Sistemma é a terceira empresa, em poucos meses, a assumir o serviço. Ela foi contratada de forma emergencial, depois que a que fazia o serviço com grande competência, a Marquise, foi retirada por decisão do Tribunal de Contas. A segunda, a Eco|PVH não conseguiu cumprir o trabalho e, no curto período em que esteve à frente dele, mais de cinco mil reclamações foram registradas.

A nova empresa já atende várias cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte, a Capital mineira. O que se espera, agora, é que ela consiga cumprir todo o trabalho e que as milhares de reclamações dos últimos meses praticamente fiquem zeradas.

MAIS UMA BATALHA CONTRA AS ALAGAÇÕES: PREFEITURA DUPLICA CANALIZAÇÃO NA RUA MÉXICO

“Você lembra como fica a Rua México quando chove?”. É com esta pergunta que o prefeito Léo Moraes abre um vídeo em que anuncia mais uma grande obra na sua cidade, para combater os alagamentos. No mesmo vídeo, Léo apresenta cenas, de dia e à noite, da rua completamente alagada, causando grandes transtornos e danos aos moradores e usuários.

Foi mostrando esta triste realidade de hoje que o Prefeito anuncia uma obra de canalização na rua. Ali, segundo hoje, há uma rede de drenagem de mais de 20 anos, com canos pequenos, que não têm capacidade de absorver toda a água das pesadas chuvas. “Estamos iniciando agora uma nova obra, para duplicar a capacidade de drenagem na rua México, para acabar com esta triste situação”, anunciou.

A México, localizada no populoso e central bairro da Embratel, já recebeu várias melhorias durante anos. Mas, na questão das alagações, o drama se arrasta há muito tempo, sem solução. A nova canalização vai começar na rua Venezuela e as equipes da Prefeitura já começaram os trabalhos.

As manilhas pequenas demais, segundo Léo Moraes, não dão conta de absorver toda a água das chuvas. A duplicação da rede deve resolver, finalmente, este grave problema que atinge toda a rua e seus moradores, além dos que nela transitam.

Aos poucos, a guerra contra as alagações, prometida por Moraes, está sendo cumprida. Há ainda um longo caminho a trilhar, mas a verdade é que em algumas regiões da Capital que viviam sob as águas, no pesado inverno amazônico, já estão livres do problema.

IGREJA, RELIGIÃO E POLÍTICA”: LIVRO DE JUACY LOURA DEFENDE QUE IGREJA E ATIVIDADE POLÍTICA NÃO SÃO MUNDO SEPARADOS

Um advogado dos mais respeitados, um cidadão que honra seu trabalho, sua família, suas crenças religiosas. O advogado e futuro pastor Juacy Loura Júnior ingressa agora, mais uma vez com total sucesso, no mundo da literatura. Seu livro “Igreja, Religião e Política, entre a fé e a cidadania”, mostra que Igreja, religião e política não são mundos separados. A fé influencia valores e valores influenciam decisões públicas.

“Defendo que a participação de cristãos na política é legítima e importante, mas precisa ser responsável, sem manipular a fé das pessoas”, informa o advogado e escritor. Juacy destaca ainda que “o Estado é laico, ou seja, não tem religião oficial, mas garante liberdade para todas”. Ainda, por fim, afirma, “tento influenciar jovens a acreditarem na boa política!”.

Segundo Juacy, “a ideia central do livro é simples: uma política com valores e uma Igreja com consciência social podem contribuir muito para uma sociedade mais justa”. O livro, que já está em sua segunda edição, agora com fotos e ilustrações coloridas, tem sido muito bem aceito em todos os setores da sociedade. Autoridades de todos os calibres já o receberam, como o ministro Nunes Marques, que assume a presidência do TSE e que vai comandar as eleições deste ano.

Juacy Loura Júnior é um personagem dos mais respeitados no mundo do Direito e se destaca, ainda, entre outras atividades, por sua brilhante participação no programa Papo de Redação na TV, há 12 anos no ar na SICTV Rondônia. O programa dos Dinossauros vai ao ar todos os sábados, a partir do meio-dia e é o de maior audiência no Estado.

O livro será lançado nacionalmente dia 30 na XXVª Marcha de vereadores e gestores públicos da União de Vereadores do a Brasil UVB, em Brasília.

PERGUNTINHAS

Você sabia que tem autoridades de todos os calibres, funções, de direita e de esquerda envolvidos na roubalheira do INSS, incluindo o ex-ministro da Previdência e também presidente do INSS do governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, que foi denunciado pela PF em 2025 e ainda usa tornozeleira eletrônica? E que ele é acusado de abrir o sistema de contratos ilegais para o famigerado Camilo Antunes, o Careca do INSS?