Hidroginástica melhora saúde e rotina de idosos na capital

Por André Oliveira

Publicada em 25/04/2026 às 11h30

As manhãs no Centro de Convivência do Idoso (CCI), em Porto Velho, ganharam mais movimento, disposição e alegria. Dentro da piscina, idosos encontram muito mais do que uma atividade física: descobrem um novo ritmo de vida, com mais saúde, bem-estar e convivência.

Elza Menezes é uma das participantes que sentiu os benefícios da hidroginástica no dia a dia

Aos 60 anos, Elza Menezes é uma das participantes que sentiu de forma clara e transformadora os benefícios da hidroginástica no dia a dia, percebendo melhorias na saúde, na disposição e na qualidade de vida.

“Quando eu cheguei aqui, estava cheia de dores. Hoje minha vida mudou completamente. Estou ativa, sem dores e muito mais feliz. Isso aqui é vida, é saúde”, contou. Para ela, as aulas se tornaram indispensáveis. “Faço questão de não perder, porque isso aqui faz um bem muito grande”.

A experiência de Eliete Rodrigues, de 71 anos, também mostra como a atividade tem impacto direto na saúde e na qualidade de vida. Antes, as limitações causadas pelo problema no joelho dificultavam a rotina, mas com a prática regular da hidroginástica, ela passou a sentir uma melhora significativa.

“Eu tenho problema no joelho, mas com a hidroginástica melhorou muito. Hoje me sinto bem melhor. Vou fazer 72 anos em julho e quero continuar fazendo enquanto puder”, afirmou, destacando a importância da atividade para manter a disposição e o bem-estar no dia a dia”.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de iniciativas voltadas à qualidade de vida da população idosa. “Cuidar dos nossos idosos é investir em saúde, bem-estar e dignidade. Projetos como esse fazem a diferença na vida das pessoas”.

VIDA SAUDÁVEL

As histórias refletem o resultado do Projeto Qualidade de Vida, que oferece aulas de hidroginástica para pessoas acima de 60 anos. A iniciativa é da prefeitura de Porto Velho, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), tem como foco promover saúde preventiva e incentivar hábitos mais ativos.

De acordo com a professora de hidroginástica, Aline Souza, as aulas acontecem duas vezes por semana no CCI e reúnem dezenas de participantes. Segundo ela, os benefícios vão além da atividade na água. A iniciativa reforça o compromisso em promover inclusão social e qualidade de vida, mostrando que nunca é tarde para começar a se cuidar e viver melhor.

“Temos quatro turmas, com cerca de 30 alunos cada. Eles gostam muito, porque além do exercício físico, aqui também é um espaço de convivência e troca. A hidroginástica ajuda a fortalecer a musculatura, melhora as articulações, previne lesões e traz mais qualidade de vida. No começo pode ser difícil para alguns, mas depois muitos dizem que não conseguem mais ficar sem”.

Entre um exercício e outro, o que se vê são sorrisos, conversas e incentivo mútuo. Para muitos idosos, a hidroginástica deixou de ser apenas uma prática esportiva e passou a fazer parte da rotina um momento de cuidado com o corpo, com a mente e também com as relações.