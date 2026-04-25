Menor é apreendido com drogas em casa usada como ponto de venda

Por PM/RO

Publicada em 25/04/2026 às 11h40

A Polícia Militar apreendeu um adolescente e prendeu uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (24), no bairro Socialista, em Porto Velho (RO).

De acordo com informações do Comandante de Policiamento de Área do 5º BPM, por volta das 15horas, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo pela rua Palheiras , no bairro Socialista — local já conhecido pelas forças de segurança como ponto frequente de comercialização de entorpecentes — quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o homem fugiu, pulando o muro de uma residência e tomando rumo ignorado.

Durante as buscas pelo suspeito, os policiais entraram no imóvel e encontraram uma mulher, identificada pelas iniciais S.S.A., que se apresentou como proprietária da casa, além de um adolescente. Questionados sobre a entrada do indivíduo em fuga, ambos negaram. No entanto, durante a averiguação, os militares visualizaram um recipiente transparente contendo uma substância esbranquiçada sobre um móvel na entrada da residência. Ao verificar o material, foi constatado tratar-se de cocaína.

Diante da situação, foi realizada uma busca mais detalhada no imóvel. Na cozinha, os policiais encontraram mais porções da mesma droga, já fracionadas e prontas para comercialização. Também foram apreendidas cinco porções de maconha, uma balança de precisão, diversos invólucros plásticos utilizados para embalar entorpecentes e a quantia de R$ 122 em dinheiro.

Ao todo, foram apreendidas 75 porções de cocaína e cinco de maconha.

Segundo a Polícia Militar, os indícios apontam que o local funcionava como ponto de venda de drogas. Ainda conforme a ocorrência, há suspeita de que a mulher utilizava o adolescente como “soldadinho do tráfico”, possivelmente para auxiliar na guarda ou distribuição dos entorpecentes.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Já o adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes. O caso foi apresentado na Central de Polícia para as providências cabíveis.