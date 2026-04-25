Acidente entre moto e carreta deixa um morto e outro ferido na BR-319

Por pvhnoticias.com

Publicada em 25/04/2026 às 09h30

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (24) resultou na morte de um homem e deixou outro gravemente ferido na BR-319, na altura do quilômetro 25, nas proximidades de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas no local, a colisão envolveu uma motocicleta e uma carreta que seguiam em sentidos opostos da rodovia. A moto trafegava em direção ao município de Humaitá (AM), enquanto a carreta seguia sentido Porto Velho. Em circunstâncias ainda a serem esclarecidas, o condutor da motocicleta teria perdido o controle do veículo, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a carreta.

Com o impacto, um dos ocupantes da motocicleta morreu ainda no local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito da vítima. O outro ocupante foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital João Paulo II, na capital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o isolamento da área para os trabalhos da perícia técnica e a remoção do corpo pelo rabecão. Após os procedimentos de praxe, foi feito o registro da ocorrência.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.