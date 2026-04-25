Veículo com sinais adulterados e registro de furto é localizado na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 25/04/2026 às 09h30

Um veículo utilitário esportivo foi apreendido na manhã desta sexta-feira (24) após apresentar indícios de adulteração e registro anterior de furto, durante uma ação de fiscalização realizada no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho.

Segundo informações apuradas, o automóvel modelo Hyundai Creta estava estacionado em frente a uma residência localizada nas proximidades das ruas Três Amigos e Pupunha. Durante a verificação de rotina, uma mulher se apresentou como responsável pelo veículo e informou que havia acabado de estacioná-lo no local.

Na checagem dos dados do automóvel, foram identificadas inconsistências nos sinais de identificação, incluindo divergências no chassi e irregularidades no código de verificação do veículo. A inspeção mais detalhada apontou que as placas utilizadas não correspondiam ao automóvel original, levantando suspeita de clonagem. Após novas consultas, constatou-se que o veículo possuía registro de furto ocorrido em Porto Velho no ano de 2023.

A pessoa que estava com o carro afirmou que o automóvel havia sido deixado para comercialização em uma garagem da capital por terceiros. Até o momento, os responsáveis citados não foram localizados para prestar esclarecimentos sobre a procedência do veículo.

Diante das informações levantadas, a mulher foi conduzida para esclarecimentos junto à autoridade competente, sem apresentar resistência, enquanto o veículo foi recolhido para os procedimentos legais. Um documento de procuração pública também foi apresentado por meio de representante legal e anexado ao registro da ocorrência.

O caso foi registrado como suspeita de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. O automóvel permanece apreendido e as investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer toda a cadeia de negociação do veículo.