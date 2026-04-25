Prorrogadas até 6 de maio as inscrições para o Festival de Música “Cultura Liberta” do IFRO

Por ifro

Publicada em 25/04/2026 às 10h42

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) prorrogou as inscrições para o Festival de Música “Cultura Liberta”. Agora as inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 6 de maio. A iniciativa tem como objetivo promover a valorização da cultura musical, incentivar a produção artística e fortalecer a integração entre a comunidade interna e externa. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível nos canais oficiais do IFRO, dentro do prazo previsto em edital.

Regulamentado pelo Edital nº 4/2026, o Festival de Música Cultura Liberta, conforme a Pró-Reitora de Extensão, Érica Navarro, reafirma o compromisso do IFRO com a promoção da cultura como dimensão essencial da formação humana. “Nesta edição, a realização da final junto à Feira da Agricultura Familiar fortalece ainda mais essa proposta, ao integrar arte, cultura e desenvolvimento regional em um mesmo espaço. A iniciativa valoriza tanto a expressão artística quanto os saberes e as produções da comunidade, promovendo inclusão, protagonismo e diálogo entre o Instituto e a sociedade”, explica.

Professora de Artes Campus Porto Velho Calama, Telma Cristina afirma que Festival “será um grande evento para a Arte, pois revelará e valorizará jovens estudantes com potenciais artísticos adormecidos e que geralmente não têm essa oportunidade de despertá-los. Será de grande relevância para a instituição/FRO, pois a participação do público externo, juntamente com o interno, ocasionará a consciência de seu potencial e oportunidades. Eventos de arte desse porte deve ser sempre apreciado e prestigiado por todos!”.

Inscrições prorrogadas

Para participar, os interessados deverão submeter, até 6 de maio, um vídeo contendo apresentação musical ao vivo, podendo ser composição autoral ou interpretação, respeitando os critérios técnicos definidos. O processo seletivo será conduzido por comissão avaliadora, que considerará aspectos como qualidade técnica, interpretação e originalidade.

Poderão se inscrever participantes a partir de 12 anos de idade, sendo obrigatória a autorização dos responsáveis legais para menores de 18 anos. Os candidatos selecionados avançarão para a etapa final, que ocorrerá de forma presencial durante a programação da III Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica, em Porto Velho (no Campus Porto Velho Calama).

As inscrições podem ser feitas para as categorias: Estudantil (Alunos do IFRO - Intérprete), Estudantil (Comunidade Externa - Intérprete), Estudantil (Alunos do IFRO - Autoral), (Comunidade Externa - Autoral) e Expositores da III Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica (Categoria Livre).

Manifestação intrínseca da criatividade

Ao reforçar o convite para participar do evento, o Coordenador de Cultura, Esporte e Cidadania, Deny Ardaia, destaca que “a arte é uma das expressões mais profundas da humanidade, pois permite que sentimentos, ideias e identidades sejam comunicados de forma única e universal. A música, em especial, tem o poder de conectar pessoas, despertar emoções e fortalecer vínculos culturais e sociais. Por isso, o incentivo à prática musical pelo IFRO é essencial: além de promover o desenvolvimento criativo e sensível dos indivíduos, contribui para a valorização da diversidade cultural e para a formação integral dos estudantes”.

“Iniciativas como o Festival de Música ‘Cultura Liberta’ são importantes porque demonstram o compromisso de integrar o setor da agricultura familiar, escolas e universidades, abrindo espaço para talentos locais, estimulando a participação da comunidade e reforçando a importância da arte como ferramenta de transformação social”, acrescenta o Professor Deny Ardaia.

Janaina Kelly Leite, Presidente da Comissão Organizadora, enfatiza que “o Festival de Música Cultura Liberta surge em sua primeira edição como uma celebração vibrante da arte e da liberdade de expressão, reunindo artistas iniciantes, públicos e diferentes linguagens em um ambiente de troca e inspiração. Trata-se de uma iniciativa que nasce para fortalecer a cultura, revelar talentos e conectar pessoas”.

Cultura Liberta

O Festival de Música busca proporcionar visibilidade aos talentos musicais e contribuir para o fortalecimento das expressões culturais no estado de Rondônia. Integra ações de incentivo à arte, à cultura e à formação cidadã, o Festival “Cultura Liberta” está alinhado ao compromisso institucional com a democratização do acesso à produção cultural.

O edital completo, com todas as informações, cronograma e orientações, está disponível no portal oficial de seleção do IFRO e pode ser acessado por este link. pode ser acessado por este link.