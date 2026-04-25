Mais de 680 mil metros de roçagem transformam a Zona Leste Agência de Notícias

Por Jhon Silva

Publicada em 25/04/2026 às 11h17

A zona Leste segue recebendo uma série de ações de roçagem que já somam 683.426 metros executados entre 2025 e 2026. O número expressivo mostra o ritmo constante dos serviços em bairros com grande circulação de moradores.

Somente neste ano, já foram realizados 195.147 metros de roçagem, resultado de um trabalho organizado e acompanhado de perto pelo Limpômetro, ferramenta que permite à população visualizar, de forma transparente, o andamento das ações de limpeza urbana.

As equipes atuam diariamente em diferentes pontos da região, garantindo espaços mais limpos, melhor visibilidade nas vias e mais segurança para pedestres e motoristas. A retirada da vegetação alta também contribui para evitar o acúmulo de lixo e reduzir riscos relacionados à saúde pública.

Além disso, a roçagem impacta diretamente na mobilidade urbana, facilitando o trânsito e o acesso em áreas que antes enfrentavam dificuldades por conta do mato alto.

O uso do Limpômetro tem sido um diferencial no acompanhamento dos serviços, permitindo controle mais eficiente das equipes e dando visibilidade ao trabalho realizado em cada localidade.

“Esse acompanhamento pelo Limpômetro permite que a gente organize melhor as equipes e avance de forma contínua. A zona Leste é uma região extensa e com muita demanda, então esse monitoramento ajuda a garantir que o serviço chegue onde precisa e com mais rapidez”, disse Giovanni Marini, secretário executivo de limpeza urbana da Seinfra.

“A cidade precisa estar limpa e segura para as pessoas. Quando a gente mantém esse trabalho acontecendo todos os dias, o resultado aparece na rotina da população, seja na mobilidade, na saúde ou no bem-estar de quem vive nesses bairros”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A programação de roçagem segue ativa e deve continuar alcançando novas áreas, mantendo o serviço presente e atendendo regiões com maior fluxo de pessoas.

Acesse o Limpômetro..