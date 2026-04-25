Mãe de 4 filhos com Carlinhos Brown, Helena Buarque detalha relação com o cantor pela 1ª vez

Por R7

Publicada em 25/04/2026 às 11h11

Helena Buarque, filha de Chico Buarque e Marieta Severo e ex-companheira do cantor Carlinhos Brown, detalhou pela primeira vez a relação com o artista baiano, com quem teve quatro filhos: Francisco, Clara, Cecilia e Leila. Extremamente discreta sobre a vida pessoal, ela revelou nunca ter sido casada oficialmente e contou bastidores da vivência em família entre os anos de 1993 a 2011.

Não casamos no papel. A gente simplesmente se juntou e foi morar […] Quando começamos a planejar, eu já estava grávida, e até achar a casa e reformar tudo, quando nos mudamos o Chico [filho mais velho] já tinha seis meses.

Helena Buarque ao documentário ‘Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira’.

Ao documental, Helena contou que os dois se conheceram no Carnaval de 93, ano em que a Timbalada viveu um de seus maiores momentos com o sucesso Canto pro Mar. “Era um namoro muito gostoso, leve. Eu sentia que, quando estava com ele, era o momento em que ele podia se afastar um pouco do dia a dia de trabalho, porque ele sempre trabalhou muito”, acrescentou ao documental da HBO Max.

Sobre a relação de Brown com seus quatros filhos, Helena Buarque não esconde uma certa ausência do pai na vida diária dos herdeiros. “De certa forma, ele precisou fazer escolhas que acabaram tirando um pouco da convivência diária com os filhos”, diz ela.

Em sua análise sobre essas decisões, a origem economicamente “carente” de Brown, fez com que ele criasse uma “a necessidade de não perder nenhuma oportunidade profissional, porque muitas pessoas dependiam dele”.

“Tive filhos que nasceram enquanto eu estava em show e não pude acompanhar”, aponta o próprio Carlinhos Brown.

Ao todo, Carlinhos Brown, de 63 anos, é pai de oito filhos. Além de Chico, de 29 anos; Clara Buarque, de 27; Ceci, de 19; e Leila, de 16, estes da relação com Helena, ele tem ainda: Nina Freitas, de 35, filha com Raquel Freitas; Miguel, de 28, da união com Vânia; e Daniel, de 7, e Madá, de 5. Os caçulas são frutos do atual casamento com Danielle Barvanele.

Helena Buarque inspirou música de Carlinhos Brown

O ex-casal, que ficou junto por quase duas décadas, teve o relacionamento marcado na música. Ainda nos primeiros anos de relacionamento, Helena Buarque inspirou a música Argila, faixa integrante do álbum Alfagamabetizado do artista.

“‘Argila’ marca muito a minha relação com a Helena. Eu vinha do fim de outra relação e era quase como dizer: ‘amo você, quero que você me aceite’”, diz ele.