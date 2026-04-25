Por ISTO É GENTE

Publicada em 25/04/2026 às 11h00

Anne Hathaway, 43 anos, falou abertamente sobre os medos que enfrentou antes de retomar grandes projetos no cinema e revisitar personagens marcantes de sua carreira.

Em entrevista ao Popcast, do The New York Times, a atriz contou que por muito tempo teve receio da fama. Segundo ela, a virada aconteceu ao completar 40 anos. “Percebi que estava levando a vida como se tudo fosse apenas um ensaio, quando, na verdade, o espetáculo já havia começado”, refletiu.

A estrela também disse que não sentiu insegurança ao aceitar retornar a produções de enorme sucesso. Neste ano, ela estará em “O Diabo Veste Prada 2” e também vai protagonizar “O Diário da Princesa 3”, atualmente em fase de desenvolvimento.

“Isso já não me afeta mais. Eu achava que estava em uma fase mais alternativa da carreira e que seguiria assim. No fim das contas, fiquei muito feliz por me chamarem para voltar e viver algo parecido com uma turnê em grandes estádios”, declarou.

Anne ainda fez elogios aos trabalhos que marcaram sua trajetória. Para ela, hoje consegue valorizar esses sucessos de uma maneira diferente da época em que era mais jovem. “Existe um motivo para esses filmes serem tão queridos. Eles realmente são muito bons. ‘O Diabo Veste Prada’ é maravilhoso”, afirmou.

Além das continuações aguardadas, a atriz também integra os elencos de “Mother Mary” e “A Odisseia”. Sobre a fase atual, ela reconheceu que o ritmo intenso não deve durar por muito tempo.

“É algo impossível de sustentar. Tenho filhos pequenos. Vejo os últimos três anos como uma exceção”, admitiu.

Ela completou dizendo que aproveita esse momento especial, pois acredita que não viverá novamente uma rotina tão movimentada quando os filhos crescerem.