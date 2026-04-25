Rachel Sheherazade critica Frei Gilson e o compara ao padre Júlio Lancellotti

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 25/04/2026 às 11h14

Rachel Sheherazade decidiu se manifestar após a repercussão envolvendo Frei Gilson. O religioso virou assunto nas redes sociais depois de fazer declarações conservadoras sobre o papel feminino e a solidão dos homens. Diante da controvérsia, a jornalista expôs sua opinião.

“Mais Padre Júlio e menos Frei Gilson. Porque Jesus não veio pregar o moralismo, mas a igualdade, a misericórdia, o repartir do pão, o respeito às mulheres, aos marginalizados e aos mais pobres”, afirmou Rachel, ao elogiar a atuação de Padre Júlio Lancellotti.

Entenda a fala de Frei Gilson

“Essa é uma fraqueza da mulher: ela sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ser, em ter qualidades normais de uma mulher. Eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais, vou até usar uma palavra que vocês já escutaram muito: empoderamento”, declarou o sacerdote durante uma pregação.

Em outro trecho, ele continuou: “É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. Isso está na Bíblia. A guerra dos sexos é ideologia pura. Para curar a solidão do homem, Deus fez você [mulher]. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem”, concluiu.