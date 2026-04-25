Polícia Civil prende suspeito em flagrante por furto em Cujubim

Por PC/RO

Publicada em 25/04/2026 às 09h15

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, nesta sexta-feira (24), através da Delegacia de Cujubim, realizou a prisão em flagrante de um indivíduo suspeito de praticar furto em uma residência no referido município.

Após ter ciência da situação, a equipe policial se deslocou imediatamente até o endereço informado para averiguação dos fatos. No local, testemunhas relataram que um indivíduo havia sido visto no interior de um imóvel e que, ao perceber que havia sido notado, o suspeito evadiu-se.

Diante das informações, foram iniciadas diligências ininterruptas, que resultaram na localização e abordagem do suspeito em via pública, sendo efetuada sua prisão em flagrante. Durante a verificação no imóvel, foram constatados danos materiais e a subtração de objetos, confirmando a prática delituosa.

O indivíduo, identificado pelas iniciais P. S. F. de O., foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a segurança da população e reforça a importância das denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelo disque-denúncia 197 ou pelo telefone (69) 3216-8940.