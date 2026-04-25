Município recebe selo nacional por boas práticas no combate à malária

Por Renata Beccária

Publicada em 25/04/2026 às 10h46

O município está entre os cinco de Rondônia reconhecidos pelo Ministério da Saúde com o selo bronze de Boas Práticas rumo à eliminação da malária. A certificação foi entregue durante a 18ª edição da ExpoEpi 2026, em Brasília, e marca um avanço no controle da doença na capital.

Além do município, também receberam o selo Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste e Cujubim. O reconhecimento faz parte de uma estratégia nacional que prevê a eliminação da malária no Brasil até 2035.

O selo bronze indica que os municípios já atingiram metas iniciais importantes, como a redução de casos, ampliação do acesso ao diagnóstico e início rápido do tratamento. Esses resultados são acompanhados dentro do Plano Nacional de Eliminação da Malária.

Na prática, o trabalho acontece direto nos territórios. As equipes de saúde realizam testes rápidos, iniciam o tratamento assim que o diagnóstico é confirmado e acompanham cada paciente. Também há ações de controle do mosquito transmissor e orientação à população.

Selo bronze indica que os municípios já atingiram metas iniciais importantes

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Geisa Brasil Ribeiro, destacou que o selo reflete uma mudança no cenário da doença no município. “Como diretora do departamento, vejo a importância desse selo para o município e para a Secretaria Municipal de Saúde. A gente vem avançando na eliminação da malária. De 2024 para cá, houve redução dos casos, algo que não acontecia há mais de cinco anos. Nosso território é muito grande, o que traz desafios no dia a dia, mas a equipe segue com compromisso. A coordenação da malária e o controle vetorial trabalham para reduzir esses números. A gente segue junto com o Ministério da Saúde nesse plano de eliminação e eu me sinto orgulhosa de fazer parte desse momento”.

O prefeito Léo Moraes destacou que o reconhecimento é resultado do trabalho contínuo das equipes de saúde. “Esse selo mostra que estamos no caminho certo, com uma atuação firme na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Nosso compromisso é continuar avançando, protegendo a população e fortalecendo a saúde pública”.

Dados recentes mostram queda no número de casos e óbitos por malária no Brasil, resultado de ações integradas entre União, estados e municípios. Na região amazônica, onde a doença é mais frequente, o papel dos municípios é central para ampliar o acesso ao diagnóstico e interromper a transmissão.

A rede municipal de saúde mantém a oferta de testes rápidos nas unidades, além do acompanhamento dos casos confirmados. O trabalho é realizado dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e envolve diferentes frentes, da vigilância ao atendimento direto à população.

Texto: Renata Beccária