Gracyanne Barbosa troca beijos com o namorado em evento fitness e fala do futuro da relação

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, foi acompanhada do namorado, Gabriel Cardoso, de 35, a um evento fitness em São Paulo na tarde desta sexta-feira (24). Ao chegar no local, os dois trocaram beijos e carinhos para os fotógrafos de plantão.
Em conversa com o paparazzo Eduardo Araujo, da agência de fotos Agnews, Gracy falou um pouco do relacionamento.
“A gente está curtindo um dia de cada vez. Tem sido maravilhoso. Quando a gente se relaciona com alguém e se apaixona, a gente vai pensando em outras coisas, mas acho que cada coisa tem o seu momento. Está maravilhosa como está agora. Estou muito feliz”, declarou.
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