Jogos Internos do Campus Calama fortalecem integração, cultura e formação cidadã

Por IFRO

Publicada em 25/04/2026 às 10h49

Com arquibancadas vibrantes e forte participação estudantil, os Jogos Internos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama (JICS 2026) se consolidam como um dos principais momentos do calendário escolar. Mais do que competição, o evento integra esporte, cultura e formação cidadã. A cerimônia de abertura ocorreu no dia 17 de abril, na quadra poliesportiva, com programação que segue até o dia 25, com diversas modalidades esportivas.

Os jogos contemplam diferentes perfis de estudantes, que podem participar dos esportes coletivos, como: futsal, vôlei, handebol e basquete; mistos, como: FuteSete, vôlei de areia e badminton; e individuais, como: xadrez, tênis de mesa e atletismo. Participam estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio em Informática, em Química, em Eletrotécnica e em Edificações. Neste ano, o tema “Copa do Mundo por Continentes” articulou práticas esportivas a elementos culturais e identitários de diferentes regiões do mundo.

O dispositivo de abertura contou com o Diretor-Geral do campus, Willians de Paula Pereira, que desejou bom desempenho aos atletas; a Diretora de Ensino, Sheylla Chediak; o Coordenador do Projeto IFRO Atleta Cidadão, Olakson Pedrosa; o Presidente da comissão organizadora, Juarez Alves das Neves Junior; e a representante discente Geovana Eduarda Lima Duarte.

O aluno-atleta Phelipe Miguel Leite de Paula participou do juramento. Para acender a pira que simboliza os jogos, foi designado o aluno de Edificações Felipe Gabriel Passos Pantoja, campeão no vôlei dos Jogos do IFRO (JIFRO 2024). Geovana Eduarda Lima Duarte reforçou o espírito esportivo como essência dos jogos, destacando valores como respeito, cooperação e convivência, além do significado especial do evento para os estudantes concluintes.

Durante a solenidade, foi realizada uma homenagem póstuma ao estudante David Henrique Moraes de Sousa, reforçando o caráter humano e coletivo do evento.

Representatividade e vivência

Cada curso representou um continente: Edificações (Américas), Eletrotécnica (África), Informática (Europa) e Química (Ásia e Oceania). A proposta ampliou o olhar dos estudantes, integrando esporte e cultura.

Os depoimentos dos estudantes evidenciam o impacto dos jogos na integração e no bem-estar. Para Rafaella Araújo, “é um momento de lazer que ajuda a distrair e reforçar as amizades”. Na mesma perspectiva, Celiane Desante de Oliveira define o evento como um “momento de comunhão”. A estudante Anne Sophia de Oliveira destaca o desempenho nas modalidades e as melhorias na organização, enquanto Nicole Neri aponta os desafios de conciliar a participação com as exigências do terceiro ano.

Entre os relatos, também se destaca o espírito coletivo: “a gente se ajuda como uma família”. No curso de Química, Ana Lívia Gomes de Sá ressalta a importância da participação, mesmo diante de derrotas, enquanto Isabelle Fujii Noé reforça que “o que vale é a experiência”. Em Informática, Arthur Victor Manuel Tabisco observa maior engajamento dos alunos neste ano. Já na Eletrotécnica, Kaique Vitor Chaves Góes enfatiza o equilíbrio entre estudo e lazer, e Pietro Riança Araújo destaca a diversidade esportiva e seus benefícios para a saúde física e mental.

Amarilio da Silva Bento, do segundo ano de Edificações, inscreveu-se em todas as modalidades e diz que vai tentar dar conta, justificando que a turma é mista, com um número pequeno de meninos. “Temos que nos virar para dar nosso jeito e fazer uma boa participação”, revelou.

Organização e impacto institucional

De acordo com o Professor Olakson Pedrosa, o evento apresenta alto nível de participação estudantil, envolvendo alunos tanto nas competições quanto nas atividades de apoio. Para o Coordenador do JICs, Juarez Alves, os jogos são fundamentais para integrar estudantes de diferentes séries e fortalecer vínculos no ambiente escolar.

Entre vitórias e desafios, prevalece o reconhecimento do valor coletivo da experiência. Para os participantes, o JICS 2026 promove mais do que esporte: promove cultura, convivência, além de contribuir para o desenvolvimento humano dos estudantes.