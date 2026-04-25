Com início no mês de junho, FFER Academy abre inscrições para curso de Formação de Árbitros em Rondônia

Por FFER

Publicada em 25/04/2026 às 10h53

A partir deste sábado dia 25 de abril a FFER Academy começa a receber inscrições para o Curso de Formação de Árbitros. Através de uma parceria com a CBF, o curso contará com a participação de profissionais da maior entidade do futebol brasileiro. Para participar os interessados devem preencher a ficha de inscrição na aba FFER Academy, ser maior de 16 anos, ter o ensino médio ou está cursando.

O curso de Formação de Árbitros será semi presencial com aulas teóricas de forma on line e aulas presenciais, sendo a prática presencial realizada de forma regionalizada, com pólos na capital e no interior, a duração do curso é de 230 horas, para aprovação a média 7 como avaliação de desempenho, a presença nas aulas teóricas (virtual) de 75% e 100% nas aulas práticas (presencial). O valor do Curso de Formação de Árbitros é de R$ 380,00 à vista ou R$ 400,00 no cartão, com todo o material de estudo incluso. O início do curso está previsto para o próximo mês de junho com duração de cerca de 6 meses.

FFER Academy apresenta do Curso de Formação de Árbitros com o objetivo de capacitar novos profissionais da arbitragem para atender à crescente demanda do futebol rondoniense que vive momento de franco crescimento e evolução, e assim com novos árbitros contribuir com o desenvolvimento técnico e ético do esporte no Estado de Rondônia.