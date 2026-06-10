Parceria entre FFER e Fluminense seleciona dois jovens atletas na seletiva realizada em Porto Velho

Por FFER

Publicada em 10/06/2026 às 14h11

A parceria da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, com Fluminense Footeboll Club, escolinhas e Clubes filiados da FFER renderam frutos na seletiva do Fluminense realizada no último fim de semana, com a presença de mais de 700 jovens talentos no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

No ínicio dessa semana o captador de talentos da base do Fluminense anunciou que dois jovens foram selecionados para continuar os testes na base do clube no Rio de Janeiro, "gostaria de agradecer ao vice presidente da federação Bruno Costa, ao Evaldo Silva, ao presidente Heitor Costa, por esses dois dias de avaliação em Porto Velho, no CD, conseguimos selecionar dois jovens do Sport Genus que estarão conosco no Flumininense a partir do segundo semestre, também teremos outros atletas que iremos acompanhar o desenvolvimento de três atletas para em breve também seguirem para a base do Fluminense em Xerém". disse Ramón Argôllo.

A seletiva é realizada com clubes, escolinhas filiadas a FFER e também parceiros previamente inscritos, com jovens das categorias sub-11, sub-13 e sub-15, observados pelo profissional do Fluminense Footboll Club, Ramón Argôllo captador de jovens talentos do clube carioca. A seletiva do Fluminense com Ramón Argôllo continua pelo interior de Rondônia, ontem Ramón estevem em Machadinho do Oeste, hoje e amanhã a seletiva acontece em Ji-Paraná, em Rolim de Moura nos dias 12 e 13 e fecha nos dia 13 e 14 em Vilheno do sul do Estado.