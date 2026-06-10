Anitta faz história e vira primeira brasileira com música de 1 bilhão de streams no Spotify

Por Kátia Flávia

Publicada em 10/06/2026 às 15h01

Anitta acaba de conquistar mais um feito histórico para a música brasileira. A cantora se tornou a primeira artista do país a ter uma música com mais de 1 bilhão de streams no Spotify. A marca foi alcançada com “Downtown”, parceria com J Balvin lançada em 2017.

Eu ainda estava no carro, voltando do salão com aquele cabelo que faz a gente acreditar em recomeço, quando o rádio resolveu tocar uma sequência latina e eu aceitei como sinal do universo. Abri o celular na primeira parada, ainda com cheiro de finalizador no ombro, e dei de cara com Anitta batendo 1 bilhão de streams no Spotify. Minha filha, eu quase pedi para o motorista aumentar o volume de qualquer reggaeton que estivesse passando. Porque tem gente que comemora escova nova. Anitta comemora recorde histórico com J Balvin e a internet inteira fazendo reverência.

A equipe da cantora celebrou a conquista nas redes sociais e destacou o tamanho do feito.

“1 bilhão de streams e um feito histórico! Anitta se torna a primeira artista brasileira a alcançar a marca de 1 bilhão de streams no Spotify. Mais um capítulo inesquecível de uma trajetória que segue fazendo história”, dizia a publicação.

“Downtown” foi lançada em novembro de 2017 e se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Anitta. A parceria com J Balvin ajudou a abrir caminho para a cantora no mercado internacional e consolidou sua entrada em uma cena dominada por artistas latinos de grande alcance global.

Com a faixa, Anitta também se tornou a primeira brasileira a entrar no Top 50 Global e no Top 30 Global do Spotify, marcas que já indicavam o tamanho do impacto da música naquele momento.

Além do desempenho nas plataformas digitais, “Downtown” ainda rendeu à cantora uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Canção de Música Urbana, reforçando a importância da parceria na virada internacional de sua carreira.

A conquista chega em uma semana especialmente movimentada para Anitta. A cantora também foi confirmada pela FIFA na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, marcada para sexta-feira (12), em Los Angeles, ao lado de nomes como Katy Perry, Lisa, Future e Rema.

Ou seja: em poucos dias, Anitta conseguiu emplacar palco mundial, música bilionária e mais uma estatística inédita para colocar no currículo.

Quando o carro virou a esquina e o vento ameaçou desfazer minha escova, fechei o vidro como quem protege patrimônio nacional. Fiquei pensando que Anitta passou anos ouvindo que era exagerada, ambiciosa demais, internacional demais, calculada demais. Pois bem. O cálculo deu 1 bilhão. E, nesse caso, meu amor, nem o hater mais aplicado consegue discutir com a matemática.