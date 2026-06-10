Aos 59 anos, Giulia Gam desabafa sobre frustração: “Nunca casei”

Por Fagner Vilela/IG

Publicada em 10/06/2026 às 14h58

A atriz Giulia Gam abriu o coração ao falar sobre sua vida amorosa e revelou que nunca viveu um casamento nos moldes tradicionais. Durante participação no “Tantos Tempos Podcast”, a artista de 59 anos contou que, apesar dos relacionamentos que teve ao longo da vida e de ser mãe de Theo Bial, de 28 anos, nunca chegou a construir uma união baseada nos padrões sociais que costumam ser associados ao casamento.

Ao analisar sua trajetória, Giulia afirmou que percebeu nunca ter experimentado o que considera um casamento em seu sentido mais amplo. “Eu nunca casei. Nem papel e nem real. Esse estado, assim, de um casamento, num sentido de uma sociedade”, declarou.

A atriz explicou que enxerga a união como uma parceria construída a partir de objetivos compartilhados. “Eu imagino você chegar para uma pessoa e falar: ‘Bom, então agora a gente vai dividir a nossa vida. Somos sócios’. A gente vai pensar o quê? A gente vai morar num outro país, a gente vai ter uma casa”, refletiu.

Segundo ela, esse projeto também envolve a formação de uma família. “Aí a gente vai ter filhos e vai dividir nossos valores através dos filhos e criar uns projetos de vida”, acrescentou. “Então eu comecei a ver que eu nunca casei nesse sentido também.”