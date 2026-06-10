Atleta de Jaru Alice Akaki ganha tudo no Campeonato de Jiu-Jitsu em Nova Brasilândia

Por Anoticiamais

Publicada em 10/06/2026 às 09h08

A atleta jaruense Alice da Silva Akaki não para de conquistar o lugar mais alto do pódio nas competições que participa! No último sábado (06) ela participou do NBO Open Gi & No-Gi (Sem Quimono), um campeonato de Jiu-Jitsu realizado no município de Nova Brasilândia e conquistou medalhas de ouro em todas as categorias que participou.

Ela foi a campeã na categoria Absoluto Faixa Azul. Na disputa do Cinturão do Absoluto (sem peso, só idade e faixa), Faixa Azul, mesmo competindo com uma adversária maior e mais pesada, Alice finalizou a oponente com o golpe armilock (chave de braço) e também foi campeã.

Alice conquistou também o ouro na categoria Pluma, além de conquistar a medalha de ouro no estilo No-Gi.