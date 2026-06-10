Menu, flores e Elton John: saiba o custo milionário do casamento de Dua Lipa

Por R7

Publicada em 10/06/2026 às 14h54

Três dias de festa, palácios históricos, joias milionárias e uma celebração que custou quase R$ 10 milhões. O casamento de Dua Lipa mostrou que, para algumas celebridades, dizer “sim” pode custar o valor de uma mansão.

Quando pensamos em casamento de celebridades, imaginamos glamour. Mas o que a cantora Dua Lipa e o ator Callum Turner fizeram na Sicília elevou o conceito de luxo a outro patamar.

A celebração, que durou três dias, reuniu convidados de diversas partes do mundo em alguns dos endereços mais exclusivos da Itália. Entre festas privativas, experiências gastronômicas e uma produção digna de filme hollywoodiano, especialistas estimam que o evento tenha ultrapassado a marca de R$ 9 milhões.

Mas, afinal, onde está o luxo que justifica uma conta tão impressionante?

O palácio dos sonhos

Se antigamente o sonho era casar em um salão elegante, hoje as celebridades procuram lugares que contem histórias. Por isso, a escolha da Sicília não foi aleatória.

Palácios históricos, construções centenárias e cenários que parecem ter saído de um filme serviram de pano de fundo para a celebração. Locações desse porte não são apenas alugadas.