Tecnologia e fiscalização fortalecem proteção ambiental e reduzem focos de calor em Rondônia

Por Adenilson Florentino

Publicada em 10/06/2026 às 15h59

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), registrou uma redução no número de focos de calor entre os meses de janeiro e maio de 2026. No período, foram contabilizados 205 focos, contra 406 ocorrências registradas nos mesmos meses de 2025, representando uma diminuição de 49,51%. O resultado reflete o fortalecimento das ações de monitoramento, fiscalização e educação ambiental desenvolvidas pela Coordenadoria de Geociências (Cogeo), em parceria com instituições estaduais e federais, que têm adotado estratégias para ampliar a conscientização da população e garantir respostas mais rápidas diante de ocorrências ambientais, especialmente durante os períodos mais críticos do ano.

Entre os principais instrumentos utilizados estão as plataformas Geoportal e Sedam Protege, que possibilitam o acompanhamento em tempo real de informações ambientais e auxiliam na identificação de áreas com maior incidência de focos de calor. As ferramentas têm se consolidado como importantes aliadas na prevenção e no combate aos ilícitos ambientais em Rondônia. Outro destaque é o trabalho desenvolvido pela Sala de Situação, responsável pelo monitoramento dos dados ambientais e pelo suporte às equipes de campo. A integração entre tecnologia, inteligência territorial e ações fiscalizatórias tem permitido maior eficiência na tomada de decisões e na execução de medidas preventivas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expressiva redução registrada demonstra a efetividade das políticas públicas ambientais implementadas. “A expectativa é que, com a continuidade das ações de monitoramento, fiscalização e educação ambiental, os índices de focos de calor sejam reduzidos ainda mais ao longo deste ano. As parcerias desenvolvidas e o trabalho com foco na tecnologia estão consolidando avanços na proteção dos recursos naturais e no combate aos crimes ambientais no estado”, pontuou.

De acordo com o coordenador da Cogeo, Paulo Sergio Mendes, a redução demonstra que o trabalho integrado está produzindo resultados concretos. “O uso das plataformas Geoportal e Sedam Protege tem fortalecido a capacidade de monitoramento e resposta rápida às ocorrências ambientais, aliado a isso, o trabalho da Sala de Situação permite uma análise dos dados, contribuindo para ações mais estratégicas e eficientes. Esses resultados reforçam a importância do investimento em tecnologia e inteligência ambiental para a proteção dos recursos naturais de Rondônia”, ressaltou.

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a redução dos focos de calor é resultado de um trabalho conjunto que envolve monitoramento, fiscalização, educação ambiental e a atuação de diversos parceiros. “O goveno do estado fortalece as ações para ampliar ainda mais os resultados positivos. O objetivo é proteger o patrimônio ambiental do estado e promover o desenvolvimento sustentável para as futuras gerações”, destacou.