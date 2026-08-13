48 chamadas ao Corpo de Bombeiros de Espigão do Oeste; nenhuma era real

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 14h54

É isso mesmo, Espigãoense. Entre janeiro de 2021 e agosto de 2026, o Corpo de Bombeiros registrou 48 atendimentos de trotes. Não houve uma única emergência verdadeira entre essas chamadas. Cada uma delas mobilizou uma equipe inteira, tirou uma viatura de prontidão e desperdiçou um tempo que poderia estar salvando alguém que realmente precisava de socorro.

Pense na sua mãe, no seu filho, no seu irmão. Pense em alguém que você ama passando por uma emergência real e ouvindo a linha ocupada, ou vendo a viatura chegar tarde demais. É essa a realidade que cada trote pode provocar. Passar trote não é brincadeira, é crime. E quem perde com isso pode ser alguém da sua família.

O 193 existe para salvar vidas, e ele só funciona bem quando cada um de nós usa com responsabilidade. Cada minuto desperdiçado com uma ligação falsa é um minuto que pode custar a vida de quem realmente precisa de socorro. O Corpo de Bombeiros Militar de Espigão d'Oeste está pronto para atender, mas precisa que a população faça a parte dela.

Salve a vida, não perca o tempo de quem salva.

Ligue para o 193 somente em emergências reais.

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Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação