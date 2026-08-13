Terremoto na Colômbia: número de mortos sobe para 273; desaparecidos agora são 377

Por G1

Publicada em 13/08/2026 às 15h22

Homem caminha diante de casa parcialmente destruída em Pereira, na Colômbia, em decorrência do terremoto que atingiu o país, 13 de agosto de 2026. — Foto: Luisa Gonzalez/ Reuters

Subiu para 273 o número de mortos pelo terremoto que atingiu a Colômbia na última segunda-feira (10), segundo um balanço divulgado pela Unidade de Gestão de Desastres da Colômbia nesta quinta-feira (13).

Já o número de desaparecidos caiu para 377 pessoas, e o de feridos, para 3.824, segundo a unidade governamental.

Na quarta-feira (12), o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou que os trabalhos de busca continuarão. "Nosso foco está em encontrar as pessoas desaparecidas", disse o político à jornalistas.

Socorristas corriam contra o tempo nesta quinta-feira, mesmo após o fim da chamada "janela de ouro" para encontrar sobreviventes — segundo especialistas, as primeiras 72 horas após um terremoto são as mais importantes nos esforços de resgate.

Em paralelo, o governo também começou a ajudar famílias a reconhecerem corpos de parentes que não sobreviveram. O diretor da Unidade de Gestão de Desastres do país, David Santiago Tamayo, afirmou que, do total de pessoas mortas, mais de 200 corpos já foram reconhecidos.

Na terça-feira (11), uma mulher foi resgatada com vida de escombros 36 horas após o terremoto. Espriella celebrou o resgate de Daniela Largo Sanchez.