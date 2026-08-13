Prefeitura de Jaru conclui patrolamento da Linha 628, na região de Tarilândia

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 14h40

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos -Seminsp, segue avançando em ritmo acelerado com o cronograma de manutenção das estradas rurais do município.

Nesta terça-feira (11), foi concluído o serviço de patrolamento da Linha 628, na região de Tarilândia. Outra equipe da Prefeitura atua agora na Linha 621, onde os trabalhos têm previsão de conclusão até quarta-feira (12).

Somente este ano, mais de 1.000 quilômetros da malha viária rural sob responsabilidade da gestão municipal já receberam serviços de manutenção. O patrolamento inclui o encascalhamento de trechos críticos, manutenção das laterais das estradas e limpeza de bueiros e saídas de água.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, os serviços são realizados com recursos financeiros, equipes e maquinários próprios da Prefeitura de Jaru, o que garante maior agilidade na execução das ações. “O trabalho contínuo de manutenção das estradas rurais é um compromisso permanente da nossa gestão com os moradores da zona rural. Além de melhorar as condições de tráfego, essas ações contribuem para o escoamento da produção, facilitam o deslocamento das famílias e proporcionam mais segurança aos motoristas que utilizam essas vias”, destacou.