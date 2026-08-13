Atuação do MPRO resulta em condenação de réu no primeiro júri realizado na Comarca de Nova Mamoré

Por mp-ro

Publicada em 13/08/2026 às 14h58

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) obteve a condenação de D.L.S. pelo assassinato de J.R. S., de 47 anos. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (12/8), na Câmara Municipal de Nova Mamoré, e marcou a realização do primeiro júri na comarca. A acusação foi conduzida pelo Promotor de Justiça Antônio Carlos de Siqueira Júnior. O réu foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão.

Crime

Segundo a denúncia apresentada pelo MPRO, o crime ocorreu em 12 de junho de 2024, em Nova Mamoré.

De acordo com o inquérito policial, o réu e a vítima estavam na residência da mãe da vítima, junto com outras pessoas, quando começaram uma discussão. Durante o desentendimento, D.L.S. pegou um pedaço de madeira e atingiu a vítima cerca de dez vezes na cabeça e no rosto e fugiu do local.

Ainda conforme a denúncia, depois do crime, D.L.S. enviou áudios à companheira e confessou ter cometido o homicídio.

Qualificadoras

Durante o julgamento, o Promotor de Justiça Antônio Carlos de Siqueira Júnior apresentou a acusação e sustentou a responsabilização do réu pelo homicídio.

O Conselho de Sentença reconheceu as três qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público: motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Marco histórico

A realização da sessão marca o primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca, instalada em julho deste ano. A estrutura permitiu que o caso fosse levado a julgamento na própria cidade onde os fatos ocorreram.