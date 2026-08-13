Prefeitura realizará coleta de materiais volumosos em quatro bairros

Por cacoal notícias

Publicada em 13/08/2026 às 14h44

A Prefeitura de Cacoal realizará, nesta segunda-feira, 17 de agosto, mais uma etapa da coleta de materiais volumosos dentro das ações do programa Cacoal + Limpa. Desta vez, o serviço atenderá os bairros Eldorado (Pichek), Incra, Floresta e Teixeirão.

Os moradores dessas localidades devem separar com antecedência materiais que não são recolhidos pela coleta convencional e deixá-los em frente às residências para facilitar o trabalho das equipes.

Entre os itens que poderão ser recolhidos estão móveis usados, eletrodomésticos, pneus, latas, baldes e outros objetos que possam acumular água e contribuir para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses.

A Prefeitura alerta, no entanto, que não serão recolhidos podas de árvores, galhos, madeiras e entulhos provenientes de construção civil.

A iniciativa busca contribuir para a limpeza dos bairros, evitar o descarte irregular de resíduos e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A orientação é para que os moradores façam a separação correta dos materiais e aproveitem a passagem das equipes para retirar dos quintais objetos sem utilidade que possam acumular água.

A ação integra o programa Cacoal + Limpa, reforçando a participação conjunta entre poder público e população na manutenção de uma cidade mais limpa, organizada e saudável.