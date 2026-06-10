Virginia Fonseca apaga fotos um mês após fim com Vini Jr.

Por IG

Publicada em 10/06/2026 às 15h05

Virginia Fonseca promoveu uma mudança em seu perfil no Instagram e apagou as fotos que mantinha ao lado de Vini Jr. A movimentação aconteceu cerca de um mês após o fim do relacionamento entre a influenciadora e o atacante do Real Madrid, anunciado em 15 de maio.

Os dois estão nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Vini Jr. integra a delegação da Seleção Brasileira, enquanto Virginia acompanha a competição em participações para o Domingão do Huck, da Globo.

Até então, Virginia Fonseca havia preservado os registros do período em que viveu o romance com o jogador. Nesta terça-feira (9), porém, as publicações dedicadas exclusivamente ao atleta deixaram de aparecer em seu perfil.

A atitude chamou atenção dos seguidores porque a influenciadora costuma manter fotos de antigos relacionamentos nas redes sociais. Imagens ao lado do ex-marido, Zé Felipe, e do ex-namorado Pedro Rezende continuam disponíveis para visualização.

Com Vini Jr., a situação foi diferente. Os posts individuais com o jogador foram removidos, embora algumas imagens em que ele aparece tenham permanecido em publicações no formato de carrossel.

Apesar da exclusão das fotos principais, Virginia Fonseca preservou parte dos registros do relacionamento. O atacante segue aparecendo em algumas publicações compartilhadas durante o período em que estavam juntos.

A influenciadora também manteve uma declaração feita ao atleta durante o namoro. Na ocasião, ela celebrou o primeiro mês da relação em uma mensagem publicada nas redes sociais.

O término foi anunciado poucas horas depois de Virginia acompanhar uma partida de Vini Jr. no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Ela esteve no local ao lado de Fernanda Cristina, mãe do jogador, e de Netinho, irmão do atleta.

Durante a entrada dos jogadores em campo, Virginia chegou a gritar palavras de incentivo para o então namorado. Ao comunicar a separação, a empresária afirmou que se dedicou para tentar fazer o relacionamento funcionar. Segundo informações divulgadas pelo programa Melhor da Tarde, os dois foram a um restaurante após a partida. Pouco tempo depois, o fim do relacionamento veio a público.