Jogos Escolares resgatam princípios de honra e coletividade entre jovens

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 10/06/2026 às 16h16

Inseridos em um amplo projeto da Prefeitura de Porto Velho voltado à retomada histórica do esporte escolar no município, os Jogos Escolares Municipais (JEM) seguem até o próximo domingo (14) e já se consolidam como um sucesso de público, participação e engajamento dos jovens atletas.

Organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), com apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o JEM foi retomado após 12 anos e conta com uma estrutura planejada para garantir a segurança, o bem-estar e a integridade de todos os envolvidos.

Por esse motivo, a presença dos policiais que integram a Atividade Delegada da Prefeitura de Porto Velho tem sido constante nos locais de competição, assegurando que os jogos aconteçam em um ambiente seguro, respeitoso e adequado para estudantes, atletas, professores e familiares.

Situações que possam comprometer o espírito esportivo ou gerar qualquer tipo de tumulto são prontamente identificadas e solucionadas, preservando a harmonia e os princípios que norteiam a competição.

“Os jogos foram retomados com o propósito de promover a integração entre os estudantes, incentivar a prática esportiva e fortalecer valores como respeito, disciplina, cidadania e espírito esportivo. Não são admitidas atitudes que contrariem esses princípios”, destacou o secretário da Semtel, Cássio Moura.

O prefeito Léo Moraes parabenizou os jovens que estão participando da competição e ressaltou a importância do esporte na formação de cidadãos comprometidos com valores positivos.

“O espírito esportivo é o que faz com que os jovens que participam dessa competição aprendam fundamentos e princípios que levarão para toda a vida. Mais do que vencer, o JEM representa força de vontade, coletividade, respeito e dedicação. Qualquer atitude que esteja fora desses valores não representa os jogos e nem o propósito dessa iniciativa”.

Com protocolos de segurança, organização e uma equipe empenhada em garantir o sucesso do evento, o JEM segue levando oportunidades, sonhos e esperança para centenas de jovens de Porto Velho, fortalecendo o esporte escolar e contribuindo para a formação de uma nova geração de atletas e cidadãos.