Inscrições para cursos na Escola Móvel de Informática estão abertas até sexta-feira, 12, em Porto Velho

Por João Albuquerque

Publicada em 10/06/2026 às 16h12

Com a informatização cada vez mais presente no cotidiano da sociedade, a capacitação tecnológica tornou-se indispensável no currículo. Com o objetivo de capacitar quem vai ingressar no mercado de trabalho na era digital, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até esta sexta-feira (12), para cursos na Escola Móvel de Informática, em Porto Velho. Para se inscrever o candidato deve acessar o link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-de-informatica-unidade-movel-003-presencial-para-o-municipio-de-porto-velho-ro-inscricoes-08-06-a-12-06-2026/

A Escola Móvel de Informática está situada na sede da Escola Técnica Estadual (Etec), localizada na Avenida Tiradentes, Bairro Industrial. A idade mínima para se matricular é 15 anos e a escolaridade mínima exigida é ensino fundamental incompleto. Os alunos receberão certificado, conforme a participação em todas atividades e avaliações. O critério de seleção é ordem de inscrição, garantindo as vagas, portanto, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos.

CURSOS OFERTADOS

Informática Básica

Excel do Básico ao Avançado

Fundamentos da Computação

Conhecimento em informática abre portas para jovens em início de carreira

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta de qualificação de mão de obra com foco em tecnologias é fundamental, tendo em vista o avanço tecnológico, e por esse motivo, temos investido na profissionalização nessa área.

PRIMEIRO EMPREGO

A estudante Julia Gabriely Monteiros Borges, de 17 anos, que mora no Bairro Aeroclube na Capital, sonha em fazer os cursos superior de Direito ou Psicologia, mas atualmente faz o Curso Técnico em Informática, com objetivo de conseguir o primeiro emprego. “Pesquisei e vi que conhecimento em informática abre muitas portas no mercado de trabalho, então resolvi me preparar para ter mais oportunidades”, argumentou a jovem que está no segundo ano do Ensino Médio.

De acordo com a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a evolução do mundo do trabalho exige que o estudante esteja em constante atualização para acompanhar as novidades que surgem rapidamente. “Estamos sempre capacitando nossos alunos para novidades como Inteligência Artificial, robótica entre outras inovações”, declarou, acrescentando que a Escola Móvel de Informática tem um papel fundamental nesse contexto.