Prefeitura e Governo Federal avançam na implantação da Casa da Mulher Brasileira em Porto Velho 

Por Letícia Regis

Publicada em 10/06/2026 às 16h08

A implantação da Casa da Mulher Brasileira (CMB) em Porto Velho deu mais um passo importante nesta quarta-feira (10), com a visita da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, que sobrevoou o terreno onde será construída a nova unidade considerada um dos principais equipamentos públicos de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres.

Em cumprimento da agenda e acompanhada pelo prefeito Léo Moraes, a ministra também participou de reuniões institucionais com gestores dos órgãos públicos estaduais, com foco no fortalecimento e ampliação de ações destinadas à proteção e à garantia dos direitos das mulheres.

Segundo Márcia Lopes, a Casa da Mulher Brasileira foi idealizada para reunir, em um único espaço, diversos serviços especializados, garantindo atendimento humanizado, acolhimento e maior agilidade no acesso aos direitos da mulher.

“Essa instituição é um equipamento estratégico porque integra toda a rede de atendimento. É um espaço de acolhimento, proteção e garantia de direitos, articulado com os serviços de saúde, assistência social, educação e segurança pública. Será uma referência para os 52 municípios de Rondônia”, destacou Márcia Lopes.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a nova estrutura representa um avanço significativo para a proteção das mulheres da capital e do interior do estado.

“Esse é um projeto transformador, um resultado da parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Porto Velho. Estamos falando de um espaço que reunirá diversos serviços especializados, oferecendo atendimento integral às mulheres vítimas de violência, com orientação jurídica, assistência psicossocial e suporte para que possam reconstruir suas vidas com dignidade e segurança”.

A estrutura contará com a atuação integrada de órgãos e instituições que compõem a rede de proteção, facilitando o acesso das vítimas aos serviços de assistência social. O objetivo é fortalecer o combate à violência de gênero, contribuindo também para a promoção da autonomia econômica feminina e do empreendedorismo .

A licitação encontra-se na fase final de tramitação e aguarda o cumprimento dos prazos legais para dar início à ordem de serviço. A construção do prédio será feita na Avenida Mamoré, ponto estratégico pensado em centralizar o atendimento às mulheres das zonas Leste, Sul e Centro da cidade em um único lugar. A previsão é que a obra seja concluída em 2027.