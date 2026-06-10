Abertura da Copa e Escalação da Seleção; Tabelinha Rondoniense tem Jogos Municipais e ouro Internacional

Por João Rafael Costa

Publicada em 10/06/2026 às 09h45

Abertura da Copa e Escalação da Seleção. Tabelinha Rondoniense: Jogos Municipais e ouro Internacional para Rondônia.

Novidades da abertura da Copa de 2026, arbitragem brasileira e mudanças na escalação da Seleção.

Vai começar - A maior Copa do Mundo da história está chegando. Com 48 seleções e 104 jogos, o torneio de 2026 inovará ao ter três cerimônias de abertura. O primeiro ato acontecerá na quinta-feira (11), às 13h30, no icônico Estádio Azteca, antes de México x África do Sul.

No dia 12, o show continua com mais duas aberturas: uma em Toronto, antes de Canadá x Bósnia, e outra em Los Angeles, precedendo Estados Unidos x Paraguai. O evento será um festival de shows com artistas globais.

Anote na agenda: a grande final será em 19 de julho, em Nova York/Nova Jersey. Já a nossa Seleção Brasileira estreia no sábado (13), contra Marrocos. Fique ligado.

Arbitragem - O Brasil marcará presença logo no primeiro minuto da Copa do Mundo de 2026. A Fifa confirmou o goiano Wilton Pereira Sampaio como o árbitro principal da grande partida de abertura entre México e África do Sul, que acontecerá na quinta-feira (11) na Cidade do México.

Para completar o trio de arbitragem canarinho no Estádio Azteca, Wilton terá os assistentes compatriotas Bruno Pires e Bruno Boschilia. O restante da equipe conta com paraguaios no campo e o colombiano Nicolas Gallo no VAR. Além de Wilton, os juízes Raphael Claus e Ramon Abatti Abel também representam o Brasil no Mundial.

Mistério - O técnico Carlo Ancelotti começou a desenhar o Brasil para a estreia na Copa do Mundo, no sábado (13), contra o Marrocos. A principal novidade deverá ser o retorno do atacante Matheus Cunha ao time titular no lugar de Igor Thiago. A comissão técnica avalia, que o jogador do Manchester United será fundamental para ajudar na recomposição defensiva e frear o forte lado direito marroquino.

O grande mistério, porém, está nas laterais. Com o corte de Wesley, o zagueiro Ibañez foi testado na direita e disputa posição com o experiente Danilo. Na esquerda, Alex Sandro e Douglas Santos brigam pela vaga. O provável Brasil tem: Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

Tabelinha Rondoniense

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Pulando corda - Rondônia está no topo do "pular corda esportivo" mundial. O atleta Samuel Sousa Gonçalves deu show no Campeonato Internacional Arnold de Jump Rope 2026, realizado durante o Arnold Sports Festival South America. Representando o Estado pela equipe MatrixFIT - RO (em parceria com a Lavoyer Calistenia, de Porto Velho), Samuel faturou a medalha de ouro na prova Speed 30” Sênior, com 112 pontos, e o bronze na Double Unders 30” Sênior.

Com essa conquista, o competidor mantém uma evolução incrível: foi ouro e prata em 2024, prata e bronze em 2025, e agora repete o topo do pódio em 2026. Parabéns, campeão.

Jogos Municipais - A força feminina é o grande destaque do JEM-PVH 2026. Após mais de uma década sem a competição, a retomada dos jogos em Porto Velho colocou em evidência histórias inspiradoras, como a da técnica Francimeire Mary e de sua atleta Manuela, de 15 anos, atual campeã municipal de ginástica rítmica.

À frente de um projeto 100% feminino que começou em 2015, Francimeire hoje lidera 15 ginastas focando na disciplina e no crescimento humano. O prefeito Léo Moraes e o secretário da Semtel, Cássio Moura, celebraram o protagonismo das meninas, destacando o torneio como base para o futuro olímpico. O JEM segue até 14 de junho com mais de 2.400 estudantes.