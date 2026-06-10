Trump diz que EUA conduziram operação secreta em Ormuz para liberar navios petroleiros

Por G1

Publicada em 10/06/2026 às 15h21

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (10) em um post na sua rede social que os EUA executaram uma missão secreta no mês passado para possibilitar a passagem de navios petroleiros pelo Estreito de Ormuz, atualmente bloqueado pelo Irã.

Como resultado, mais de 100 milhões de barris de petróleo foram escoados e mais de 200 navios comerciais fizeram a travessia, segundo Trump.

"Esse esforço extremamente bem-sucedido deve-se ao fato de que os ESTADOS UNIDOS da AMÉRICA CONTROLAM o Estreito de Ormuz — NÃO o Irã. As forças militares deles estão derrotadas e a economia deles está perdida. Acabou para o Irã!", escreveu Trump.

Trump promete novo ataque

Mais cedo, Trump afirmou que voltará a atacar o Irã ainda nesta quarta (10) e que o novo ataque será "muito forte".

"Nos os atacamos fortemente ontem, e vamos atacá-los fortemente de novo hoje", disse Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. "Eles deveriam ter assinado um acordo".

Apesar do cessar-fogo em vigor, Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques na terça-feira (9). Forças norte-americanas bombardearam sistemas de defesa e radares no Estreito de Ormuz, e Teerã revidou lançando mísseis a uma base dos EUA no Bahrein.

Trump afirmou ter retaliado o Irã por ter derrubado um helicóptero militar norte-americano que sobrevoava Ormuz.

Também nesta quarta (10), por meio de sua rede social Truth Social, o presidente norte-americano chamou o Irã de "valentão do Oriente Médio" e teceu novas ameaças, afirmando que o país agora terá que "pagar o preço" por não ter aceitado um acordo de paz.

"As Forças Armadas do Irã são um completo caos. Grande parte delas, como a Marinha e a Força Aérea, sequer existe mais – foram completamente derrotadas. O Irã só fala e não age. O valentão do Oriente Médio está MORTO!!! Demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora terão que pagar o preço!!!", escreveu Trump.

Pouco depois da declaração, o presidente dos EUA também deu uma entrevista à emissora norte-americana Fox News, na qual anunciou estar perto de ordenar novos ataques contra usinas de energia e pontes do Irã.

De acordo com uma fonte da agência de notícias Reuters, negociadores do Catar viajaram a Teerã na manhã desta quarta numa tentativa de finalizar um acordo, após consultas com os Estados Unidos.