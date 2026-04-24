SINDSEF-RO reúne servidores transpostos para tratar de reenquadramento e Dedicação Exclusiva

Por SINDSEF-RO EXPECTATIVA

Publicada em 24/04/2026 às 10h24

Na manhã desta quinta-feira (23), o Sindsef/RO reuniu, na Sede Administrativa em Porto Velho, os servidores transpostos que aguardam ansiosamente por definições sobre o reenquadramento do Nível Auxiliar (NA) para o Nível Intermediário (NI) e a implementação da Dedicação Exclusiva (DE).

A reunião foi conduzida pelo presidente do sindicato, Almir José, acompanhado pelos membros da Diretoria Executiva composta pelo vice-presidente, Pedro Vilson; o secretário-geral, Mário Jorge; o secretário jurídico, Francisco Torres (Pimpolho); a secretária de finanças, Maria José (Mazé); e a secretária sociocultural e de esporte, Eliete Azevedo; além do suporte técnico e jurídico do advogado Elton Assis, do escritório Fonseca e Assis. Demonstrando a força da categoria, o evento ocorreu de forma híbrida, unindo quem estava presente no auditório e mais de 200 participantes que acompanharam tudo em tempo real através do canal SindsefTV no YouTube.

Durante as falas, Almir José destacou o empenho do sindicato em Brasília, mencionando tratativas recentes com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e com a Advocacia-Geral da União (AGU). O objetivo é focar no andamento jurídico das negociações, com a expectativa de que uma nova reunião ocorra na próxima semana. Este próximo encontro contará com a mediação da AGU e a participação das equipes do MGI e do jurídico do Sindsef/RO.

O Sindsef segue esperançoso de que surjam notícias positivas, como o retorno das publicações das portarias de reenquadramento do NA para o NI e uma solução definitiva para a Dedicação Exclusiva dos professores transpostos, possivelmente por meio de uma consulta ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Ao final, o presidente Almir José reafirmou que o Sindsef manterá um plantão constante em Brasília para monitorar cada passo das negociações. Ele prometeu que, assim que novas atualizações forem confirmadas após a audiência com a AGU, a base será novamente convocada para se manter informada e definir os próximos rumos da luta sindical.