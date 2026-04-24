Luiza Possi rebate críticas por conversão religiosa e expõe ataques

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 24/04/2026 às 11h34

A cantora Luiza Possi, de 41 anos, utilizou suas redes sociais para confrontar a onda de ataques que vem sofrendo desde que tornou pública sua conversão ao protestantismo. Batizada em dezembro de 2024, a artista mudou radicalmente seu estilo de vida — incluindo a decisão de parar de beber —, o que gerou reações mistas entre seus seguidores.

Críticas e resiliência

Luiza compartilhou exemplos de mensagens hostis que recebe, que variam de acusações sobre motivações financeiras a críticas sobre sua nova postura, com internautas a chamando de “insuportável”. Em resposta, a filha de Zizi Possi foi enfática ao dizer que sua identidade não depende da opinião alheia.

Sobre a opinião pública, ela questionou o ditado popular “a voz do povo é a voz de Deus”, afirmando que a conexão espiritual exige silêncio, não barulho externo. Já em relação ao equilíbrio emocional, a cantora afirmou: “Se o elogio te sobe demais, a crítica vai te derrubar na mesma medida”.

Embate com Maria Gadú

A transição de Luiza também reacendeu tensões com outros artistas. No ano passado, Maria Gadú criticou o novo posicionamento de Possi, especialmente após falas que foram interpretadas como apoio a vertentes políticas conservadoras e o conceito de “ex-bissexualidade”.

“Eu não acredito nisso [ser ex-bi]. Isso abre portas para o fundamentalismo e para ideias perigosas como a ‘cura gay’, que causa muito sofrimento à nossa comunidade”, declarou Gadú em entrevista recente à revista Quem.

Apesar das polêmicas e do ceticismo de parte do público, Luiza Possi reafirma que sua prioridade atual é seguir sua intuição e sua fé, mantendo-se indiferente às tentativas de cancelamento.