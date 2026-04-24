Obra de drenagem vai acabar com alagamentos históricos na zona Leste

Por Helen Paiva

Publicada em 24/04/2026 às 11h53

Com a obra, essas estruturas estão sendo substituídas por tubulações com diâmetro de um metro, além de receberem inclinação adequada

Um problema antigo que afeta moradores, comerciantes e motoristas está passando por obra de drenagem que está sendo executada na avenida Pinheiro Machado, no trecho entre as ruas Venezuela e México, na zona Leste de Porto Velho, com o objetivo de resolver os alagamentos na região.

Sempre que ocorrem chuvas mais intensas, a água se acumula na via, comprometendo o trânsito e trazendo riscos à população. Isso é de conhecimento de todos que vivem ou passam pelo local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), o problema está diretamente ligado à ausência de um sistema eficiente de escoamento.

A via foi asfaltada sem a estrutura adequada de drenagem, além de contar com tubulações antigas e de pequeno diâmetro, o que dificulta a passagem da água da chuva.

O prefeito Léo Moraes destacou que a obra faz parte de um conjunto de ações para enfrentar problemas históricos da capital. “Estamos atuando com planejamento para resolver situações que se arrastam há anos. Essa intervenção é fundamental para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população, especialmente em períodos de chuva”.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 20 dias

O secretário municipal de Infraestrutura, Tiago Cantanhede, destacou que a obra foi planejada para dar uma solução definitiva ao problema. “Essa é uma intervenção estruturante, pensada para resolver de forma definitiva os alagamentos nesse trecho. Estamos substituindo uma rede antiga por um sistema mais moderno e eficiente, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população”.

Nova tubulação vai aumentar a vazão da água

Buscando resolver a situação, a Prefeitura iniciou uma intervenção completa no sistema de drenagem. A obra começa com escavações na região da rua Venezuela e segue até a rua México, onde será implantada uma nova rede de tubulação.

Atualmente, o sistema conta com manilhas de apenas 60 centímetros. Com a obra, essas estruturas estão sendo substituídas por tubulações com diâmetro de um metro, além de receberem inclinação adequada, o que aumenta a velocidade da água e melhora significativamente o escoamento.

Segundo o engenheiro civil e diretor do Departamento de Projetos da Seinfra, Liandro Loyola, a intervenção foi planejada para melhorar a situação.

“Esse é um trecho que há muito tempo apresenta alagamentos, sempre que chove mais forte. A gente identificou que a rede existente era insuficiente, com manilhas pequenas e inclinação inadequada. Agora estamos substituindo por uma tubulação maior, mais robusta, e conectando a um ponto da rede que já tem maior capacidade, justamente para dar uma solução para esse problema”, explicou.

Nova estrutura também vai captar a água que vem de outras ruas próximas

Além de resolver o problema no ponto principal, a nova estrutura também vai captar a água que vem de outras ruas próximas, ampliando o alcance da intervenção.

“A intenção é que esse problema cesse por completo nesse trecho. Toda essa água que vem de cima, inclusive de áreas próximas à maternidade, será direcionada corretamente, eliminando esses pontos históricos de alagamento”, acrescentou o engenheiro.

Durante a execução, a obra pode causar impactos no trânsito e na rotina dos moradores, já que é necessário abrir a via para a instalação da nova tubulação.

“Obra de drenagem exige corte de rua, movimentação de material e mudanças no trânsito. A gente pede a compreensão da população, porque é uma intervenção necessária para resolver um problema antigo da cidade”.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 20 dias.

Com a conclusão da obra, a expectativa é melhorar a mobilidade urbana, garantir mais segurança para quem trafega pela região e, principalmente, acabar com um dos pontos críticos de alagamento da capital.