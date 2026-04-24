Bella Campos exibe transformação no visual e se emociona:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 24/04/2026 às 11h47

Bella Campos, atriz de 28 anos, surpreende fãs ao adotar um radical “pixie cut” nesta sexta-feira (24). A mudança de visual trocou o tradicional penteado chanel por fios mais curtos, na altura das orelhas, marcando uma fase de renovação para a artista.

O que aconteceu

A atriz Bella Campos adota um “pixie cut”, substituindo seu anterior penteado chanel.

Ela se declara orgulhosa da coragem em mudar o visual e renovar as forças.

Bella Campos relembra a reação da mãe a um corte de cabelo anterior e reflete sobre expectativas sociais de beleza.

“Estou me sentindo muito orgulhosa de mim mesma por ter coragem”, declarou a atriz em vídeo publicado nas redes sociais. Bella Campos compartilhou momentos do processo do corte e recebeu apoio de amigas e do cabeleireiro que a acompanharam. A artista mencionou a importância da mudança para se sentir renovada, lembrando de um icônico cabelo de personagem que interpretou.