Ieda Chaves anuncia vagas gratuitas para curso de inteligência financeira em Porto Velho

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 24/04/2026 às 11h44

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) solicitou a realização do curso “Inteligência Financeira: Planejamento e Finanças Pessoais”, que será promovido entre os dias 28 e 30 de abril, na Escola do Legislativo, em Porto Velho. A proposta parte de uma preocupação direta com a realidade de muitas famílias, que enfrentam dificuldades para equilibrar o orçamento e planejar o futuro.

Para a parlamentar, iniciativas desse tipo têm impacto concreto no cotidiano da população. “A avaliação é de que o acesso à educação financeira contribui não só para evitar o endividamento, mas também para ampliar oportunidades e melhorar a qualidade de vida”, observou a parlamentar.

A capacitação será conduzida pelo professor Guilherme Giacon, sempre das 8h às 11h, com foco em orientar, de forma prática, como organizar despesas, estabelecer metas e tomar decisões financeiras mais seguras.

O curso será realizado na sede da Escola do Legislativo, localizada na Rua Major Amarante, nº 390, no bairro Arigolândia. As inscrições estão abertas, com vagas limitadas e podem ser feitas pela internet, por meio da plataforma Even3.

Serviço

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (69) 99936-2732.