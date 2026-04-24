Cauã Reymond aceita convite para voltar como Jorginho em

Por Da ISTOÉ Gente

Publicada em 24/04/2026 às 11h30

O ator Cauã Reymond confirmou seu retorno como o icônico Jorginho na aguardada continuação de “Avenida Brasil”, com estreia prevista pela Globo para janeiro de 2027, segundo o F5.

Aos 45 anos, o artista aproveitou seu vínculo de exclusividade com a emissora para selar o acordo e reviver o jogador de futebol na trama assinada por João Emanuel Carneiro, sob a direção de Ricardo Waddington. A nova fase da novela, que parou o país em 2012, focará no amadurecimento dos personagens centrais e em um novo embate familiar no Divino.

O enredo de Avenida Brasil 2 terá como ponto de partida a trajetória de Carminha, vivida novamente por Adriana Esteves, que deixa definitivamente o lixão após a morte de Lucinda. Agora mais estratégica e ferida, a vilã abandona a liderança das crianças para tentar recuperar a vida de luxo e o convívio com Tufão, papel que também contará com o retorno de Murilo Benício.

A grande incógnita da narrativa será a real intenção de Carminha: se ela busca uma redenção genuína ou se está apenas arquitetando uma nova manipulação contra a família que um dia destruiu.

Além do trio principal, o elenco já confirmou nomes como Eliane Giardini e Juliano Cazarré, que reprisam os personagens Muricy e Adauto. Enquanto Débora Falabella negocia uma participação especial e reduzida como Nina, a atriz Isis Valverde já descartou a possibilidade de interpretar Suellen novamente. No centro de tudo, Jorginho segue como o elo emocional entre a mãe biológica e o pai de criação, prometendo ser peça-chave no acerto de contas que definirá o destino da mansão mais famosa do subúrbio carioca.