Espigão do Oeste ultrapassa 1 milhão de toneladas de silagem e fortalece agricultura

Por Asssessoria

Publicada em 24/04/2026 às 10h19

A Prefeitura de Espigão d’Oeste segue consolidando investimentos no setor agrícola e alcançando resultados expressivos no campo. Em 2026, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMADER), o município já ultrapassou a marca de 1 milhão de toneladas de silagem colhidas, beneficiando diretamente pequenos produtores rurais.

O avanço é resultado de planejamento estratégico e do fortalecimento das políticas públicas voltadas ao homem do campo. A cada ano, a Prefeitura amplia a oferta de serviços, garantindo suporte técnico, incentivo à produção e melhores condições de trabalho aos produtores.

Um dos destaques é o crescimento das lavouras de milho, que vêm ganhando espaço e desempenhando papel fundamental na alimentação do rebanho local. A utilização da silagem e do grão já se tornou uma realidade no município, contribuindo para maior produtividade e segurança alimentar nas propriedades rurais.

Com os investimentos contínuos, muitos produtores já alcançam a autossustentabilidade, evidenciando a eficiência das ações desenvolvidas pela gestão municipal.

O fortalecimento da agricultura familiar reafirma o compromisso da Prefeitura de Espigão d’Oeste com o desenvolvimento econômico, a geração de renda e a valorização de quem produz no campo.