Rolim de Moura entra na reta final do Refis 2026 e contribuintes têm até 14 de maio

Por Assessoria

Publicada em 24/04/2026 às 09h26

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) reforça o alerta aos contribuintes: o prazo para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (Refis 2026) foi prorrogado e segue apenas até o dia 14 de maio. Esta é uma oportunidade para regularizar débitos municipais com condições especiais e descontos expressivos em multas e juros.

Instituído por meio do Decreto nº 6.860/2026, o Refis tem como objetivo facilitar a quitação de dívidas tributárias e não tributárias, promovendo a regularização fiscal e contribuindo para o fortalecimento das finanças públicas do município.

Os benefícios variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo contribuinte. Para pagamento à vista, em parcela única, o desconto chega a 90% sobre multas e juros. Já quem optar pelo parcelamento também conta com vantagens progressivas:

Até 7 parcelas: 80% de desconto;

Até 12 parcelas: 70% de desconto;

Até 18 parcelas: 60% de desconto;

Até 24 parcelas: 50% de desconto.

A Prefeitura orienta que os interessados não deixem para a última hora. A adesão pode ser feita de forma simples, com a emissão do boleto diretamente no site oficial do município.

Regularizar a situação fiscal é um passo importante para evitar restrições, garantir acesso a serviços e contribuir com o desenvolvimento de Rolim de Moura. Aproveite as condições facilitadas do Refis 2026 e fique em dia com o município dentro do prazo estabelecido.