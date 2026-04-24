Polícia Ambiental flagra descarte irregular de resíduos e autua responsáveis em Rolim de Moura

Por Pimenta Virtual

Publicada em 24/04/2026 às 11h12

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), flagrou o descarte irregular de resíduos sólidos durante uma operação realizada no município de Rolim de Moura.

Conforme Pimenta Virtual apurou, a ação foi desencadeada após denúncias que apontavam a existência de um aterro irregular e o despejo de materiais em desacordo com a legislação ambiental.

No local, os policiais constataram intensa movimentação de caminhões e a deposição inadequada de resíduos como entulhos, plásticos e papelão.

Durante a fiscalização, também foram identificados sinais de degradação ambiental, como odores característicos e indícios de formação de chorume, o que pode representar risco de contaminação do solo e de recursos hídricos próximos.

Diante das irregularidades, quatro pessoas físicas e uma pessoa jurídica foram autuadas. As medidas administrativas e penais cabíveis foram adotadas pelas autoridades.

A operação resultou na interrupção da atividade irregular, reforçando a atuação da Polícia Militar Ambiental no combate aos crimes ambientais e na preservação dos recursos naturais em Rondônia.

A corporação destaca ainda a importância da participação da população, por meio de denúncias, como ferramenta essencial para identificar e combater práticas ilegais.

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