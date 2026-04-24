Putin pode ir a Miami para cúpula do G20, diz Kremlin

Por G1

Publicada em 24/04/2026 às 10h58

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira (24) que o presidente russo, Vladimir Putin, pode ir a Miami, nos Estados Unidos, para participar da cúpula do G20, que ocorre este ano na cidade.

O anúncio foi feito após a notícia de que o governo de Donald Trump pretendia convidar Putin para o encontro, que acontecerá em dezembro (leia mais abaixo).

Questionado sobre o convite, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres que existe a possibilidade de que Putin vá a Miami.

"Ele pode ou não pode ir", disse. "Mas a Rússia será bem representada".

👉 Vladimir Putin é alvo de um mandado de prisão por crimes de guerra expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), a Corte das Nações Unidas baseada em Haia, na Holanda. Isso quer dizer que, caso entre em no território ou no espaço aéreo ou marítimo de um país signatário do TPI, ele pode ser preso no local. Os EUA, no entanto, não são signatários do tribunal.

O G20 reúne as maiores economias do mundo, como Brasil, Estados Unidos, China e Rússia, além de países europeus. O grupo realiza encontros anuais, e o Brasil sediou a edição de 2024.

Na quinta-feira (24), o jornal "The Washington Post" afirmou, com base em fontes de Washington, que o governo norte-americano pretende convidar formalmente Vladimir Putin para a cúpula, que normalmente reúne os líderes dos países do G20 ou seus representantes.

Questionado, Trump afirmou que não tinha conhecimento do convite, mas disse que não se oporia à participação de Putin.

“Se ele viesse, provavelmente seria muito útil”, afirmou.