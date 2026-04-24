PRF em Rondônia, IPEM e PROCON atuam de forma conjunta na fiscalização de postos de combustíveis em Porto Velho

Por PRF

Publicada em 24/04/2026 às 09h14

Rondônia, 22 de abril de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia participou, na última quinta-feira (16), de operação conjunta com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) na fiscalização de postos de gasolina no município de Porto Velho/RO.

O objetivo principal da ação foi coibir práticas irregulares no setor, como preços abusivos, adulterações, armazenamento em desconformidade com a legislação e demais ilícitos na cadeia de transporte, comercialização e consumo. O aumento nos preços, impulsionado pela elevação da demanda e pelas instabilidades no mercado internacional, ensejou uma atuação mais incisiva e coordenada dos órgãos reguladores.

No total, foram fiscalizados 4 (quatro) postos de combustíveis. Os encaminhamentos das irregularidades constatadas foram conduzidos pelas respectivas agências fiscalizadoras.