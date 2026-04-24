Preparativos para a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional avançam no Centro Tecnológico Vandeci Rack

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 24/04/2026 às 10h35

Os preparativos para a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) já começaram no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. Promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), com o tema “Exportação e Desenvolvimento”, a Feira será realizada entre os dias 25 e 30 de maio.

Reconhecida como a maior feira do agronegócio da Região Norte, a Feira atrai visitantes, produtores rurais, empresários e investidores de diversos estados brasileiros. A preparação marca o início da contagem regressiva para o evento, que nesta edição busca superar os resultados alcançados em 2025, quando registrou público recorde de 446.238 visitantes e movimentou R$ 5,1 bilhões em volume de negócios.

A estrutura começa a ganhar forma com a atuação de equipes técnicas, montagem de estandes e organização dos espaços que receberão expositores, produtores rurais e visitantes durante o evento.

O titular da Seagri, Luiz Paulo, ressaltou o trabalho de organização e a expectativa para esta edição. “A montagem começou e cada detalhe está sendo preparado para oferecer uma estrutura moderna e eficiente. A expectativa é de mais uma grande edição, com recorde de público e volume de negócios”.

Com a estrutura em fase de montagem, o espaço avança para receber a programação da feira, reunindo expositores, produtores rurais, investidores e visitantes em um ambiente voltado à geração de negócios, troca de conhecimento e fortalecimento do agronegócio no estado.