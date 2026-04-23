Delegação de Espigão do Oeste segue para a 19ª Copa André Magi

Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 14h56

Na manhã desta quinta-feira (23/04), a delegação esportiva de Espigão do Oeste foi registrada antes do embarque rumo ao estado do Mato Grosso, onde representará o município na 19ª Copa André Magi, na cidade de Sapezal.

Ao todo, 53 atletas participam da competição nas modalidades de vôlei (masculino e feminino), futsal (masculino e feminino) e handebol feminino, levando o nome do município com garra, disciplina e espírito esportivo.

A participação conta com o apoio da Prefeitura, por meio da SEMELC, responsável por garantir o transporte das equipes, reafirmando o compromisso com o incentivo ao esporte e à formação dos jovens.

O convite para a competição surgiu após o destaque das equipes de vôlei e handebol durante um festival realizado em 2025, nas categorias sub-15 e sub-18.

A expectativa é de bons resultados e, acima de tudo, de uma experiência enriquecedora para os atletas que representam com orgulho Espigão do Oeste.