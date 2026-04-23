Jordana e Jonas Sulzbach abrem o jogo sobre romance após o ‘BBB26’

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 23/04/2026 às 16h01

Jonas Sulzbach e Jordana abriram o jogo sobre relacionamento após o “BBB26” (TV Globo) e disseram se há possibilidade de romance fora da casa mais vigiada do Brasil, onde protagonizaram um dos momentos de intimidade mais marcantes da edição. O beijo que os brothers trocaram em uma das festas garantiu a vitória na categoria Momento Edição de Colecionador do Prêmio gshow BBB.

“Como é que fica esse negócio aqui fora?”, foram questionados em uma das entrevistas para o gshow após o fim do programa. “Independente de qualquer coisa, somos amigos aqui fora”, garantiu a advogada.

Jonas Sulzbach, no entanto, acendeu ainda mais as especulações de romance. “O Big Brother, a gente vive momentos […] Foi um momento muito gostoso, isso é inevitável. Eu até achei que a gente fosse levar o prêmio de beijo mais bonito”, disse ele. “A gente não fez escondido lá? Se for fazer aqui, tem que ser escondido também”, brincou.