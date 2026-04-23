Fera incentiva produção artística e segue com inscrições abertas até quinta-feira, 30

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 23/04/2026 às 16h38

As inscrições para o Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera) 2026 seguem abertas até quinta-feira (30), por meio do site artecultura.seduc.ro.gov.br, com etapas previstas para ocorrer em Porto Velho. A iniciativa, promovida pelo governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), tem como objetivo incentivar a produção artística, valorizar a identidade cultural dos estudantes e ampliar espaços de expressão na Rede Estadual de Ensino.

Podem participar estudantes regularmente matriculados na Rede Estadual de Ensino de Rondônia, com idade mínima de 12 anos completos até a data da fase estadual. O festival contempla diversas linguagens artísticas, distribuídas entre os segmentos audiovisual, artes cênicas, artes visuais, música, além de bandas e fanfarras.

O titular da Seduc, Massud Badra, ressaltou o papel do festival na formação integral dos alunos. “O festival é um espaço de valorização das múltiplas habilidades dos estudantes. A participação fortalece vínculos com a escola e amplia horizontes por meio da cultura”.

A gerente de arte e cultura escolar, Elis Viana, destacou a relevância da participação estudantil no festival. “Participar do Fera permite que o estudante se mostre, se reconheça e crie conexões. A arte permite que eles expressem sentimentos, contem suas histórias e se sintam parte da escola. É um momento que marca, que fortalece a autoestima e que muitas vezes revela talentos que eles nem sabiam que tinham”.

FERA 2026

A edição de 2026 será composta por dois eixos que integram o festival: o Fera Segmentos e o Fera Bandas e Fanfarras. O Fera Segmentos contempla linguagens como teatro, dança, música, artes visuais, fotografia e audiovisual, e é estruturado em quatro fases: escolar, municipal, super e estadual. A fase escolar ocorre até 30 de abril, com seleção interna nas unidades, seguida da fase municipal, prevista de 11 a 30 de maio. A fase super será realizada de forma virtual entre 15 e 29 de junho, com avaliação técnica, estética e pedagógica, e a etapa estadual acontece de 15 a 17 de setembro, em Porto Velho, com apresentações presenciais, oficinas e mostras culturais.

Já o Fera Bandas e Fanfarras, que integra o segmento musical, contempla categorias como banda musical, banda marcial, fanfarra simples e fanfarra rítmica/percussiva. Após a fase escolar, os grupos seguem diretamente para a fase super, sem etapa municipal. O evento estadual está marcado para 18 e 19 de agosto, também na capital, com apresentações abertas ao público e participação em atividades formativas.