Seminário institucional de resultados Saero 2025 será realizado nos dias 27 e 28 de abril, em Porto Velho

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 23/04/2026 às 16h34

Acontece nos dias 27 e 28 de abril de 2026, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, o 4° Seminário Institucional de Resultados do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero 2025). O evento promovido pelo governo de Rondônia e, realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), tem carga horária de 12 horas e participação de cerca de mil pessoas, com o objetivo de divulgar os resultados da avaliação, subsidiar o planejamento pedagógico das redes e orientar a elaboração dos Planos de Nivelamento das Aprendizagens.

O seminário reúne representantes da Coordenação da Unidade de Avaliação do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (Caed/UFJF), secretários municipais de educação dos 52 municípios, Superintendências Regionais de Educação (Super), gestores escolares, coordenadores do Saero, além de representantes do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Ministério Público do estado de Rondônia (MPRO), Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), entre outras instituições.



A iniciativa fortalece a gestão educacional baseada em evidências, onde o Saero é um instrumento estratégico para o desenvolvimento da educação em Rondônia, permitindo acompanhar o desempenho dos estudantes e orientar políticas públicas que garantam mais qualidade em todo o estado.

O secretário de Estado da Educação, Massud Badra ressaltou a importância do uso dos dados para a melhoria na aprendizagem. “Os resultados apresentados no seminário orientam diretamente o planejamento das redes de ensino, fortalecendo ações voltadas à alfabetização na idade adequada e à melhoria dos indicadores educacionais em todas as etapas”.

Durante o evento serão entregues placas de homenagens e realizada a 3ª edição do prêmio excelência com equidade do ProAlfa

O titular da Gerência de Avaliações Educacionais (Gae) e coordenador Estadual do Saero, Kary Falcão destacou a importância da participação dos envolvidos no evento. “O seminário é um momento estratégico para garantir o alinhamento entre estado e municípios, por isso é fundamental a participação de todos os secretários municipais de educação, coordenadores regionais e demais envolvidos no Saero. A proposta é, a partir dos cinco painéis, analisar os resultados de forma aprofundada, estruturar o Plano de Recomposição das Aprendizagens com base nos níveis de desempenho dos estudantes e definir ações de intervenção junto às Superintendências Regionais de Educação e redes municipais. Também buscamos mobilizar os 52 municípios em torno do Índice de Desempenho Educacional de Rondônia, além de fortalecer estratégias voltadas ao ensino fundamental e ao ensino médio”.

PROGRAMAÇÃO

A programação inicia-se na segunda-feira (27), das 19h às 20h30, com a abertura oficial incluindo a composição da mesa de autoridades e o painel “Conexões Transformadoras: melhores resultados do Saero 2025”. Na ocasião, será realizada a entrega de placas de homenagem e a 3ª edição do prêmio excelência com equidade do Programa de Alfabetização de Rondônia (ProAlfa), que irá reconhecer escolas com melhores resultados e evolução.

No segundo dia, terça-feira (28), a programação inicia-se com o 2° painel, das 8h às 9h30, com o tema: “Trajetória 2022 a 2025: conexões, parcerias e regime de colaboração”. Em seguida, das 9h45 às 12h, será realizado o 3° painel sobre programas de melhoria dos indicadores da alfabetização em Rondônia, também voltado ao ProAlfa. No período da tarde, o 4° painel ocorre das 14h às 15h30, com o tema: “Conexões 2022 a 2025 e resultados de matemática”, com foco no Programa Avança Rondônia (ProAr) e o 5° painel, das 15h30 às 16h, abordará o desempenho educacional em língua portuguesa.