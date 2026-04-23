Isenção da taxa do Enem 2026 pode ser solicitada até esta sexta-feira, 24

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 23/04/2026 às 16h44

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 encerra nesta sexta-feira (24). A data também vale para os candidatos que precisam justificar a ausência na edição de 2025 para participar gratuitamente neste ano. A solicitação deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, com login na plataforma Gov.br. O resultado das solicitações será divulgado no dia 8 de maio. Candidatos com pedidos negados poderão entrar com recurso entre os dias 11 e 15 de maio, com resultado final previsto para o dia 22 de maio.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê a gratuidade para estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026, alunos da rede pública ou bolsistas integrais da rede privada com renda familiar de até um salário-mínimo e meio, pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários do programa Pé-de-Meia. A isenção não é automática e deve ser solicitada dentro do prazo. No caso de inscritos no CadÚnico, é necessário que os dados estejam atualizados para evitar o indeferimento do pedido.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Badra, ressaltou o impacto da iniciativa na vida dos estudantes da rede pública. “Temos trabalhado para fortalecer a educação e ampliar as oportunidades. A isenção é um passo importante para que os alunos possam participar do exame e conquistar uma vaga no ensino superior.”

DOCUMENTAÇÃO

Os participantes que tiveram isenção no Enem 2025, mas não compareceram aos dois dias de prova, devem justificar a ausência para solicitar novamente o benefício em 2026. A documentação deve ser enviada conforme as exigências do edital, em formatos PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2MB.