Projeto Bizarrus representa Rondônia em evento nacional voltado à cidadania e ressocialização

Por Laiara Gonçalves

Publicada em 23/04/2026 às 16h52

O Projeto Bizarrus foi apresentado durante evento Horizontes Culturais do programa Pena Justa, realizado no dia 10 de abril no Rio de Janeiro. A iniciativa, promovida pelo governo de Rondônia, com apoio do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), ganhou destaque nacional ao ser apresentada como uma prática voltada à ressocialização e à promoção da cidadania.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso (Acuda) e a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas do Estado de Rondônia (Abracrim), que utiliza a arte como instrumento de reabilitação e transformação social, reforçando o potencial do teatro como parte do processo de reintegração.

RESSOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA ARTE

O espetáculo Bizarrus é composto por internos do sistema prisional, a peça aborda temas sociais relevantes, como liberdade, escolhas e dignidade humana, proporcionando ao público uma experiência impactante e reflexiva.

A peça conta com a participação de reeducandos de unidades prisionais de Porto Velho, incluindo:

Centro de Ressocialização Vale do Guaporé;

Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso (603);

Colônia Agrícola Penal Ênio dos Santos Pinheiro (CAPEP I); e egressos do sistema prisional.

A apresentação ocorreu durante a programação que aconteceu entre os dias 7 e 10 de abril, um evento voltado à ampliação do acesso à cultura no sistema prisional brasileiro. Durante o evento, representantes de diversas instituições brasileiras conheceram a iniciativa, reconhecendo o impacto social e a relevância das ações implementadas em Rondônia.

Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, o reconhecimento evidencia o compromisso com a transformação social por meio de políticas públicas eficazes, que promovem dignidade, inclusão e novas perspectivas de vida para as pessoas privadas de liberdade.